Для безопасности во Владивостоке ограничили движение большегрузов на объездной трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл. Проезд по извилистой дороге с обилием затяжных поворотов пока закрыт только для крупногабаритной техники. Не исключено, что в ближайшее время трассу могут полностью перекрыть из-за снегопада, который обрушился на Приморье 15 января.На данный момент точно неизвестно, когда разрешать передвигаться большегрузам. Но прогнозы синоптиков не радужные, специалисты отмечают, что снег будет идти около суток. Так что местным жителям стоит приготовиться к серьезному удару стихии. Губернатор Приморья и глава Владивостока рекомендовали руководителям предприятий отпустить работников пораньше в связи с непогодой.На данный момент также перекрыта самая крутая улица Владивостока – спуск с проспекта Красоты на Авангард по Капитана Шефнера. Водителям сегодня советуют проявить максимальную осторожность, держать дистанцию и выбрать безопасную скорость в условиях снегопада. Специалисты отмечают, что от дальних поездок в эти сутки лучше воздержаться.ПО ТЕМЕВторой раз за неделю: самую крутую улицу Владивостока вновь перекрывают В ожидании обещанной синоптиками непогоды мэрия ограничит движение на улице Капитана Шефнера (подробнее...)Губернатор Приморья и мэр Владивостока рекомендуют сократить рабочий день Непогода усилится после обеда: вернуться домой желательно до наступления транспортного коллапса (подробнее...)