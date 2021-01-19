Организаторы «Фестиваля корюшки», который уже стал доброй традицией в Приморье, в этом году расширили не только географию, но и меню. Помимо любимой жителями края главной зимней рыбки региона – корюшки, гостей гастрономического праздника также угостят блюдами из наваги. Участие в кулинарном пире в этом году принимает 21 ресторан. Это заведения не только из Владивостока, но и из Артема, Уссурийска и Находки.Журналисты смогли пообщаться с организаторами мероприятия – представителями проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food и отведать угощения от шеф-повара Brugge Pub Сергея Лагуткина.– Основная миссия нашего проекта – оставить у дальневосточников право на наши же продукты и сделать так, чтобы люди не забывали свои гастрономические традиции, а также открывать им новые вкусы и блюда. К сожалению, сейчас люди редко жарят корюшку и навагу дома, потому что это трудоемкий процесс и, к тому же многих смущает запах. Можно сказать, что наличие культовой зимней рыбы в ресторанном меню – это шанс сохранить преемственность традиции, особенно для молодежи. С каждым фестивалем шеф-повара совершенствуют навыки, получая креативный вызов. Мы с удовольствием наблюдением за созданием новых блюд и сочетаний, развивая гастрономический потенциал, – рассказала руководитель проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food Татьяна Заречнева.По многочисленным просьбам гостей к фестивальному меню в этом году добавили навагу. Это не обязательное условие, но в некоторых ресторанах она будет. Все желающие смогут попробовать навагу горячего копчения с вялеными томатами, корюшку в сливочном соусе, с томатной сальсой, форшмак, маринованную корюшку с овощным тар таром, супы и салаты, а также десятки других блюд из рыбы. Повара постараются удивить клиентов совершенно новым исполнением и необычной подачей. И естественно, ни одно фестивальное меню не обойдется без классической жареной корюшки по специальной промоцене: 100 граммов хрустящей рыбки за 100 рублей.– В этом году фестиваль пройдет не только в ресторанах, но и под открытым небом. 23 января на набережной Спортивной гавани состоится «Народная рыбалка». В спортивный праздник интегрируется и «Фестиваль корюшки». Вместе с АНО «Туристско-информационный центр» Приморского края организуем городское событие. На разных площадках будут проходить различные событийные мероприятия. Планируем в этот день собрать всех поваров ресторанов, которые принимают участие в нашем фестивале и попросить их пожарить на одном мангале 1000 порций свежевыловленной рыбы для гостей праздника, – поделилась руководитель отдела событийного маркетинга проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food Галина Цесарская.Стоит отметить, что организаторы в очередной раз подошли творчески к фестивалю и выбрали для него забавные символы. Компанию плюшевым влюбленным корюшкам Игорю и Лене, которые стали звездами инстаграма в прошлом году, составила свекровь Зинаида Петровна навага. Идейные вдохновители обещают вовлечь в интерактивную историю с рыбками гостей гастрономического мероприятия.Напомним, «Фестиваль корюшки» продлится в приморье до 24 января. В число участников вошли следующие заведения:– Syndicate-Port Cafe– Tokyo (во Владивостоке, Артеме, Находке и Уссурийске)– Billy’s Pub– Gastroli Grill– Миллионка– Tooman– Brugge Pub– HUNTER cafe and bowling– Alaska Urban Grill– Пхали-Хинкали– PastaMORE– GUSTOПО ТЕМЕШеф-повара угостят 1000 приморцев корюшкой на празднике во ВладивостокеГородской праздник состоится 23 января на набережной Спортивной гавани (подробнее...)