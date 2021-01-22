«Прямо на совещании, с ФСБ и камерами»: задержан высокопоставленный чиновник из мэрии Владивостока

Дело о пособничестве и получении взятки накануне возбудили в отношении его заместителя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второй день подряд в мэрии Владивостока ФСБ проводит обыски. Расследуется дело о многомиллионной взятке. Ранее «КП» сообщала о том, что по подозрению в коррупции по решению суда заключили под стражу заместителя УМС администрации города и его посредника. 22 января стало известно о том, что задержали и самого начальника управления Дмитрия Пикулу. Информацию о задержании высокопоставленного чиновника подтвердил источник «Комсомолки».

Напомним, что под подозрение в многомиллионной взятке был задержан один из заместителей Дмитрия Пикулы. По версии следствия, началось все еще в октябре 2020 года. Заместитель управления вместе с посредником и еще одним гражданином в районе улицы Сахарный ключ договорились о передаче взятки на 3,7 миллиона рублей за оформление земли на подставное лицо. Притом лицо непростое, а имеющее льготы при получении участков с последующим переоформлением на фактического пользователя.

- Первую часть от основной суммы взятки в размере 1 миллиона рублей посредник передал подозреваемому - сотруднику администрации в декабре 2020 года, а вторая часть взятки в размере 2,7 миллиона рублей была передана гражданином посреднику 19 января 2021 года, - отмечают в СУ СК России по Приморскому краю. - При этом часть денежных средств являлась муляжом, поскольку передача проводилась под наблюдением сотрудников УФСБ России по Приморскому краю. Деньги должны были быть переданы посредником должностным лицам для решения вопроса о предоставлении подставному лицу в собственность бесплатного второго земельного участка для последующего его переоформления.

В итоге следователи возбудили уголовное дело по двум статьям УК. В «Получении должностным лицом взятки в особо крупном размере»подозреваемым стал заместитель УМС администрации города. А в «Посредничестве во взяточничестве» задержали и того самого гражданина. Обоих заключили под стражу на 2 месяца. В чем именно подозревают начальника управления муниципальной собственности Дмитрия Пикулу – пока неизвестно. Но разбирательство в его отношении проводится в рамках этого уголовного дела. Расследование продолжается

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