«Это буллинг образования»: во Владивостоке одного из лучших директоров школ России все же уволили после затишья

Светлана Викторовна работает в школе с 2002 года. Фото: Центр образования № 28 города Владивостока.

Школа №28 с углубленным изучением иностранных языков считается одним из лучших образовательных учреждений во Владивостоке. Свежий ремонт, квалифицированные специалисты и даже своя телестудия. Это ли не мечта. Все педагоги и родители учеников единогласны в том, что все это заслуга директора – Светланы Викторовны Соколовой. Поэтому новость об ее увольнении, мягко говоря, удивила. О этом «КП» уже публиковала материалы.

Напомним, что летом прошлого года появилась информация о том, что администрация хочет уволить Светлану Викторовну с поста директора после 20 лет работы. В этой должности она была с 2002 года. Формулировка, с которой сопровождалось увольнение, была довольно таки лаконичной и интригующей - «в связи с утратой доверия».

А недоверие было связано с тем, что с 2009 года в этой же школе разнорабочим трудился муж Светланы Викторовны. Чинил электричество, мебель и все, что сломается и придет в непригодность. Кошерная должность – неправда ли? Впервые о том, что в одной школе работает семья, узнали еще в 2012 году. Тогда даже проводилась прокурорская проверка, но ничего противозаконного она не выявила.

О 28 школе снова вспомнили спустя 8 лет. В феврале 2020, когда ужесточилось антикоррупционное законодательство. Проще говоря, теперь родственник директора не может работать в школе даже дворником. Тогда моментально администрацией было принято решение уволить Светлану Викторовну, так как ее действия подходили под формулировку «конфликт интересов».

Договор после 20 лет работы в школе был расторгнут 27 мая 2020, в законную силу он вступил на следующий же день. Тогда-то общественность и взбунтовалась. На защиту директора встали не только учителя, но и родители учеников, которые посчитали такое решение несправедливым. Шумиха поднялась такая, что 28 числа ее вызвали в мэрию и подписали с ней срочный договор на один год, да к тому же, с испытательным сроком 6 месяцев, но оставили в должности.

Почти год о 28 школе ничего не было слышно. Казалось, все урегулировалось, но нет. Это было затишье перед бурей.

- Светлана Викторовна еще в прошлом году подала заявление в суд об оспаривании незаконного увольнения. 12 октября Ленинский районный суд вынес положительное решение, и ее восстановили в должности, возобновил свою силу и тот самый первый бессрочный договор, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Елена Каратаева, руководитель студии телевидения в школе №28. – Администрация обжаловала это решение. В итоге 26 января 2021 года гражданская коллегия Приморского краевого суда отменила решение районного, отказав в ее требованиях на восстановление. На следующий же день ей позвонили из мэрии и сказали, что она уволена. И в эти же сутки ей на карту пришел полный расчет по увольнению. Светлана Викторовна была в полном отчаянии.

Информацию об увольнении Светланы Викторовны «Комсомолке» подтвердили и в самой мэрии, разъяснив ситуацию со своей позиции.

- 27 января 2021 года расторгнут трудовой договор с директором МБОУ «Центр образования № 28 с углубленным изучением иностранных языков г. Владивостока» Светланой Соколовой. Светлана Викторовна освобождена от занимаемой должности по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон трудового договора. Решение о расторжении трудового договора принято во исполнение судебного определения, вынесенного 26.01.2021 г. апелляционной инстанцией Приморского краевого суда по спору между Соколовой С.В. и администрацией города, - рассказали в пресс-службе администрации Владивостока.

Пока кстати, не совсем ясно, почему тогда перестал действовать срочный договор на год, который был заключен на следующие сутки после первого увольнения. Или же решение суда касается трудовых отношений любого плана. Тем не менее, коллеги и родители учеников 28 школы в недоумении.

- Это буллинг образования, не иначе. Все мы думаем, что все это больше похоже на какой-то рейдерский захват. Нам в грубой форме сказали публиковать объявление о поиске учителя английского и директора. Светлана Викторовна преподавал еще и иностранный язык, - говорит Елена. – Сейчас она в отчаянии, снова пошатнулось ее здоровье. Но мы все так не оставим. Будем бороться до последнего. Сегодня запишем обращение в адрес губернатора Приморья и президента. Будем стучать во все двери.

Кстати, сейчас в школе нет ни директора, ни учителя английского. Чем закончится история с многострадальной школой – покажет время.

«КП-Владивосток» будет следить за развитием ситуации.

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