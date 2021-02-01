Снег, местами сильный. Континентальный вихрь обрушит на Приморье новую порцию осадков

На дорогах гололедица и снежный накат Фото: Милана СОКОЛ

Январь в Приморье перевыполнил норму осадков, однако природа не останавливается на достигнутом. Февраль, судя по всему, решил не отставать. В первый день последнего месяца зимы в Приморье снова разыграется непогода. Специалисты прогнозируют небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах сильный.

Вихрь, пришедший с континентальных районов, принес в край очередную порцию осадков. Правда снега будет меньше, чем в прошлый раз, так как запасы влаги у циклона не велики. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», вечером на южном побережье ожидается сильный ветер. Столбики термометров по краю покажут от 0 до -11°C.

Во Владивостоке небольшой снег прошел еще накануне вечером, продолжение ожидается сегодня в первой половине дня. Часть дорог приморской столицы по прежнему скована льдом. Очередные осадки могут усугубить ситуацию, поэтому водителям и пешеходам стоит быть предельно осторожными. В городе будет дуть ветер юго-восточный умеренный до сильного, вечером северный сильный. Температура воздуха составит -1...+1°C.

В Уссурийске в понедельник облачно, небольшой, утром умеренный снег. На дорогах тоже гололедица, местами снежный накат. В первой половине дня будет дуть северный умеренный ветер, вечером сильный. Столбики термометров опустятся до -5...-7°C.

В Находке в начале новой рабочей недели облачно, небольшой, утром умеренный снег. На дорогах гололедица, местами снежный накат. Сейчас дует ветер юго-западный слабый до умеренного, вечером ожидается северный сильный. Температура воздуха -1...+1°C.

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