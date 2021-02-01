Ледяной аттракцион в центре Владивостока попал на видео

Склон превратился в каток Фото: принтскрин видео.

Несколько снегопадов подряд, обрушившиеся на Владивосток, снова превратили город в ледяную столицу. Техника до сих пор не может справиться со льдом даже на основных магистралях, что уж говорить о межквартальных дорогах, которые напоминают полосу препятствий. На один из таких проездов в сети пожаловался житель города.

Известный саксофонист Михаил Радо поделился кадрами с дороги на Комарова. Склон, ведущий от Уборевича вниз, оказался полностью во льду. Жители попросту не могут проехать к своим домам ни сверху ни снизу.

Стоит отметить, что подобная ситуация наблюдается во многих районах городах. До сих пор не расчищена главная дорога на Карбышева. В подъемы не могут заехать даже автобусы. Подняться к домам не получается и у жителей проспекта Красного Знамени, 104-94. В каток превратился спуск с остановки «Роддом» в направлении Луговой. Лед сковал дорогу на Монтажной, Вилкова, Валентины Терешковой и Харьковской. Десятки сообщений поступают в редакцию и с других адресов. Словом, проблемных точек на карте города сейчас хоть отбавляй.

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