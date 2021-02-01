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На заправках сети ННК во Владивостоке так и не появился обещанный бензин

Вопреки заявлению руководства компании о достаточных запасах, 1 февраля 2021 года на АЗС сети ННК до сих пор нет в свободной продаже АИ-92, АИ-95 и АИ-98
Алексей САМУСЬКОВАлексей САМУСЬКОВ
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Несмотря на обещания руководства АО «ННК-Приморнефтепродукт», в понедельник, 1 февраля, на заправках так и не появился бензин

Несмотря на обещания руководства АО «ННК-Приморнефтепродукт», в понедельник, 1 февраля, на заправках так и не появился бензин

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке очередной коллапс, только на этот раз он связан не со снегопадом, а с нехваткой топлива на популярной сети АЗС компании ННК. Внезапный дефицит топлива, возникший в начале прошлой недели, до сих пор не устранен. Стало только хуже: АИ-92, АИ-95 и АИ-98 нет в свободной продаже на АЗС этой компании, есть только дизель. Оставшиеся запасы ходового топлива сейчас распределяются только по спецтранспорту и госконтракту.

Ранее генеральный директор АО «ННК-Приморнефтепродукт» Андрей Волков заявлял, что проблем с поставками автомобильных бензинов в Приморском крае нет. Нефтебазы и АЗС ННК обеспечены необходимым запасом моторных топлив на 10 дней.

«Поставки топлив на нефтебазы и АЗС нашего предприятия осуществляются в штатном режиме, но по причине погодных условий случаются небольшие задержки с подвозом топлива на АЗС. Бензины производства Хабаровского НПЗ продолжат поступать на наши нефтебазы и АЗС с понедельника», - говорил Андрей Волков.

На заправках сети ННК есть в продаже только дизельное топливо. Заправки пустуют

На заправках сети ННК есть в продаже только дизельное топливо. Заправки пустуют

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Действительно, погодой Владивосток в конце января не радовал. Это и постоянные снегопады, и наледь на дорогах. Но вот только погодные условия нормализовались, наступил понедельник, а воз и ныне там. На заправках Владивостока утром, 1 февраля, можно наблюдать такую картину: дефицит бензина не устранен, у въезда на заправки висят объявления о том, что на АЗС проводятся плановые работы по обслуживанию оборудования. Ходового бензина в свободной продаже нет, как и нет информации, когда топливный кризис минует. В свободной продаже есть только дизельное топливо.

Кстати, министр торговли и промышленности Приморья Сергей Калитин озвучивал, что при необходимости будет открыто хранилище Росрезерва для пополнения запасов ННК, но пока этого не произошло. Вместе с тем министр отмечал, ссылаясь на руководство АО «ННК-Приморнефтеподукт», что с 1 февраля в крае возможны перебои с отпуском лишь бензина АИ-95, но, видимо, руководство топливной компании неправильно информировало министра, так как вместо перебоев с АИ-95 мы получили полное отсутствие всего бензина.

«На следующей неделе возможны перебои с отпуском бензина Аи-95 ННК-Приморнефтеподукт физическим лицам, но эта потребность будет покрываться за счет АЗС других сетей и независимых заправщиков. Мы провели консультации с участниками рынка, в ходе которых достигли взаимопонимания по этому вопросу. Так, Роснефть готова на 30 своих автозаправочных станциях на территории края обеспечить население всеми видами высокооктанового бензина», - говорил министр.

Пока на заправках ННК не появился бензин, автомобилисты занимают очередь на других АЗС города

Пока на заправках ННК не появился бензин, автомобилисты занимают очередь на других АЗС города

Фото: Сергей БАЛАНОВ

На деле получается, что на АЗС сети ННК нет ходового бензина, из-за чего автомобилисты Приморья выстраиваются в очереди к другим заправочным станциям.

Свое недовольство жители края выплескивают в социальные сети. В адрес редакции «Комсомольской правды – Владивосток» также поступают обращения со всего края.

«Добрый вечер, пишут, что с топливом проблемы, нет на АЗС Красноармейского района, только Диз. топливо и 80-й, операторы ничего сказать не могут, отсутствие топлива уже три дня, где правда?». «Бензин 92 имеется только для спец машин, а нам надо передвигаться на работу, везде общественного транспорта как в городе у нас нет, только очень редкие рейсы междугородние».

В момент кризиса у некоторых просыпается предпринимательская жилка. Так один приморец взвинтил цену на АИ-95 и предлагает купить у него литр по цене 99,9 рублей.

В пресс-службе АО «ННК-Приморнефтеподукт» оперативно предоставить комментарий по данной проблеме не смогли. Когда в Приморье возобновятся стабильные поставки бензина по-прежнему неизвестно.

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