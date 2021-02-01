На заправках сети ННК во Владивостоке так и не появился обещанный бензин

Несмотря на обещания руководства АО «ННК-Приморнефтепродукт», в понедельник, 1 февраля, на заправках так и не появился бензин Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке очередной коллапс, только на этот раз он связан не со снегопадом, а с нехваткой топлива на популярной сети АЗС компании ННК. Внезапный дефицит топлива, возникший в начале прошлой недели, до сих пор не устранен. Стало только хуже: АИ-92, АИ-95 и АИ-98 нет в свободной продаже на АЗС этой компании, есть только дизель. Оставшиеся запасы ходового топлива сейчас распределяются только по спецтранспорту и госконтракту.

Ранее генеральный директор АО «ННК-Приморнефтепродукт» Андрей Волков заявлял, что проблем с поставками автомобильных бензинов в Приморском крае нет. Нефтебазы и АЗС ННК обеспечены необходимым запасом моторных топлив на 10 дней.

«Поставки топлив на нефтебазы и АЗС нашего предприятия осуществляются в штатном режиме, но по причине погодных условий случаются небольшие задержки с подвозом топлива на АЗС. Бензины производства Хабаровского НПЗ продолжат поступать на наши нефтебазы и АЗС с понедельника», - говорил Андрей Волков.

На заправках сети ННК есть в продаже только дизельное топливо. Заправки пустуют Фото: Сергей БАЛАНОВ

Действительно, погодой Владивосток в конце января не радовал. Это и постоянные снегопады, и наледь на дорогах. Но вот только погодные условия нормализовались, наступил понедельник, а воз и ныне там. На заправках Владивостока утром, 1 февраля, можно наблюдать такую картину: дефицит бензина не устранен, у въезда на заправки висят объявления о том, что на АЗС проводятся плановые работы по обслуживанию оборудования. Ходового бензина в свободной продаже нет, как и нет информации, когда топливный кризис минует. В свободной продаже есть только дизельное топливо.

Кстати, министр торговли и промышленности Приморья Сергей Калитин озвучивал, что при необходимости будет открыто хранилище Росрезерва для пополнения запасов ННК, но пока этого не произошло. Вместе с тем министр отмечал, ссылаясь на руководство АО «ННК-Приморнефтеподукт», что с 1 февраля в крае возможны перебои с отпуском лишь бензина АИ-95, но, видимо, руководство топливной компании неправильно информировало министра, так как вместо перебоев с АИ-95 мы получили полное отсутствие всего бензина.

«На следующей неделе возможны перебои с отпуском бензина Аи-95 ННК-Приморнефтеподукт физическим лицам, но эта потребность будет покрываться за счет АЗС других сетей и независимых заправщиков. Мы провели консультации с участниками рынка, в ходе которых достигли взаимопонимания по этому вопросу. Так, Роснефть готова на 30 своих автозаправочных станциях на территории края обеспечить население всеми видами высокооктанового бензина», - говорил министр.

Пока на заправках ННК не появился бензин, автомобилисты занимают очередь на других АЗС города Фото: Сергей БАЛАНОВ

На деле получается, что на АЗС сети ННК нет ходового бензина, из-за чего автомобилисты Приморья выстраиваются в очереди к другим заправочным станциям.

Свое недовольство жители края выплескивают в социальные сети. В адрес редакции «Комсомольской правды – Владивосток» также поступают обращения со всего края.

«Добрый вечер, пишут, что с топливом проблемы, нет на АЗС Красноармейского района, только Диз. топливо и 80-й, операторы ничего сказать не могут, отсутствие топлива уже три дня, где правда?». «Бензин 92 имеется только для спец машин, а нам надо передвигаться на работу, везде общественного транспорта как в городе у нас нет, только очень редкие рейсы междугородние».

В момент кризиса у некоторых просыпается предпринимательская жилка. Так один приморец взвинтил цену на АИ-95 и предлагает купить у него литр по цене 99,9 рублей.

В пресс-службе АО «ННК-Приморнефтеподукт» оперативно предоставить комментарий по данной проблеме не смогли. Когда в Приморье возобновятся стабильные поставки бензина по-прежнему неизвестно.