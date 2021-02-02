Минпромторг Приморья: поставки топлива возобновятся к концу текущей недели

В минпромторге Приморья заявили, что ситуация с поставками бензина в край скоро стабилизируется Фото: Сергей БАЛАНОВ

Сегодня, 2 февраля, министерство промышленности и торговли Приморского края сделало важное заявление касаемо поставок топлива из Хабаровского края. По словам министра Сергея Калитина, возобновления поставок бензина в полном объеме стоит ожидать уже к концу этой недели.

«Сегодня в компании «ННК-Приморнефтепродукт» сообщили, что восстановительный ремонт оборудования на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе завершен, идут пусконаладочные работы, ожидается возобновление производства. Таким образом, к концу текущей недели можно ожидать восстановление поставок топлива в прежнем объеме. На сегодняшний день на автозаправках ННК наблюдаются перебои с бензином марки АИ-95, с бензином АИ-92 ситуация лучше. На заправках Роснефти и у независимых автозаправщиков по всем видам высокооктанового топлива дефицита нет», - заявил Сергей Калитин, министр промышленности и торговли Приморского края.

Напомним, в Приморском крае с начала прошлой недели наблюдались перебои с поставками бензина в сети АЗС компании АО «ННК-Приморнефтепродукт». Руководство тогда заверяло, что к понедельнику, 1 февраля, ситуация стабилизируется, но вместо перебоев возник самый настоящий дефицит топлива. Бензины марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 попросту исчезли из свободной продажи. АЗС компании пока обслуживают только спецтранспорт и компании по госконтракту.