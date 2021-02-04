Минпромторг Приморья: бензин марки АИ-92 появится на ННК 6 февраля, а АИ-95 - 10-12 февраля

Бензин марки АИ-92 появится на АЗС компании 6 февраля, а АИ-95 - 10-12 февраля Фото: Милана СОКОЛ

В Приморье по-прежнему остро ощущается нехватка бензина, несмотря на то, что нефтеперерабатывающий завод в Хабаровске возобновил производство. Министр промышленности торговли Приморского края Сергей Калитин рассказал, когда стоит ждать поступления свежей партии топлива на заправки сети ННК.

«В Приморском крае поступление бензина марки АИ-95 нового производства хабаровского завода ожидается 10-12 февраля. Кроме того, 5 февраля в регион по железной дороге прибывает большая партия бензина марки АИ-92 производства нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в других регионах страны, это топливо поступит в продажу на АЗС «ННК-Приморнефтепродукт» с 6 февраля», - сообщил Сергей Калитин.

В то же время министр заявил, что «автозаправочные станции «Роснефть» и независимых заправщиков работают в прежнем режиме, значительных перебоев с бензином не ожидается». Однако уже сегодня, 4 февраля, в мобильном приложении компании «Бензо» появилось тревожное сообщение.

«Дорогие друзья, к большому сожалению, вынуждены сообщить о введении временного ограничения по отпуску автомобильных бензинов в адрес физических лиц по причине дефицита товара в регионе. Со своей стороны мы делаем все возможное для скорейшего разрешения ситуации. Выражаем надежду на Ваше понимание», - говорится в сообщении.

Тем временем на Приморских АЗС небывалый ажиотаж. Автомобилисты выстраиваются в огромные очереди, спросом пользуются даже те заправочные станции, где ценник на топливо значительно вырос во время дефицита.

По словам министра, бензин поступит в первую очередь в те районы Дальнего Востока, которые наиболее пострадали от дефицита бензина. Однако,