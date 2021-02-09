- А ты уже сделала прививку от коронавируса?- Еще нет.- А записалась?- Тоже нет.- Так беги, а то закончатся!И этот диалог с разными людьми повторялся у меня практически каждый день с тех пор, как в Приморье началась массовая вакцинация населения. За последние дни несколько раз натыкалась в интернете на рассказы о том, как сложно заполучить желанную вакцину от главного недуга 2020-2021. Писали, что на указанные телефоны не отвечают и что запись на прививку ведется на месяц вперед. Неужели такой ажиотаж? Ладно. Дай, думаю, тогда и я попробую.Первым делом я гуглю, чтобы понять, как можно записаться на прививку в нашем регионе. Так. Есть вариант сделать это, не выходя из дома, - то, что мне нужно. Способов несколько. Через портал «Госуслуги», по телефону регионального контактного центра минздрава и, конечно, поликлиники. На «Госуслугах» я, признаюсь, не зарегистрирована, поэтому тут же набираю контактный центр. Звоню по номеру: 8(423)260-50-98. Вместо гудка – музыка. Заранее настроила себя, что быстро мне тут не ответят. Даже заочно прокрутила в голове, как я после получаса ожидания отключаюсь и снова забрасываю идею пройти вакцинацию в дальний ящик. Но нет. Спустя чуть больше минуты на том конце провода музыку обрывает мужской голос. Мелодия даже толком надоесть не успела.«Чем я могу вам помочь?» - вежливо спрашивает собеседник.Рассказываю о своем пламенном желании сделать прививку от коронавируса, а выясняется, региональный центр все же записью не занимается. Меня направили в поликлинику. Даже подсказали, какая ближе всего будет мне к дому. Была польщена.Следующий звонок – в поликлинику. Меня определили во Владивостокскую поликлинику №1. Номер нашла на их официальном сайте. Позвонила по первому попавшемуся, по которому, как указано, можно записаться на прием к врачу: 8(423)240-79-27. И во второй раз я была готова к тому, что мне ответят через пару дней. Но и тут я ошиблась. Трубку подняли почти сразу. Но, думаю, может хоть нахамят мне. И тут нет. Милая девушка, узнав, что я хочу записаться на прививку, задала мне два вопроса:- Болела ли ковидом?- Была ли в контакте с зараженными за последние 14 дней?На оба вопроса мой ответ был отрицательным. Позже она уточнила, по какому адресу мне будет удобнее пройти вакцинацию. Варианта было два: на Котельникова или на Океанском проспекте. Она сразу отметила, что на Котельникова очередь будет не такой большой. «Давайте тогда на Котельникова», - говорю я. Наступают 15 секунд тотальной тишины. Я уже тогда, подумала, что раз так долго она ищет свободную дату, тогда дела совсем плохи. Мне же говорили, что запись на месяц вперед. «Ближайшая дата на Котельникова на 20 февраля», - нарушила молчание моя помощница. Ожидание меньше двух недель. Ради любопытства уточнила, когда ближайшая дата на вакцинацию на Океанском проспекте. «13 марта», - ответила девушка из поликлиники. Ну вот это уже то, о чем меня предупреждали.По телефону мне рассказали, что с собой нужно принести лишь паспорт, СНИЛС, страховой полис, а также распечатанную и заполненную анкету, которую нужно заранее скачать с сайта поликлиники. Найти ее можно, кликнув с главной страницы на строку «Проведение вакцинации против COVID-19». Кстати, по телефону можно записать и всех членов семьи, друзей и коллег. Например, 20 февраля было всего 4 окошка на вакцинирование, которые шли друг за другом с интервалом в минуту. Запись на февраль на Котельникова еще есть.Как выяснилось, далеко не все страхи из соцсетей обоснованы. Будьте здоровы, и если хотели сделать прививку, смело звоните в свою поликлинику.В ТЕМУВсего в Приморье открыто19 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. Их адреса и телефоны вы можете найти на нашем сайте dv.kp.ru.Как делается прививка, мы подробно рассказали в материале «Скованные одной дозой».Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14