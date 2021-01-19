Массовая вакцинация граждан от COVID-19 началась в Приморье в понедельник, 18 января. Люди приходят партиями по пять человек, ставят прививку и надеются, что это поможет им жить более спокойно и свободно. Корреспондет «КП – Владивосток» побывал в первый день кампании в поликлинике №1 и выяснил подробности медицинской акции.«Не используем – придется выкинуть»Первые робкие пятерки людей – именно по столько принимают граждан, пришедших на вакцинацию от коронавирусной инфекции, – постепенно подтягиваются в поликлинику №1 во Владивостоке, где расположился один из прививочных пунктов. С утра желающих обезопаситься от ковида не так много, и нужное количество пациентов набирается не так быстро. По идее, тем, кто решился на прививку, должно быть назначено конкретное время, но всегда существует вероятность, что кто-то опоздает, заболеет или просто решит не приходить.Собирать людей по пять человек в одну партию нужно из-за того, так как в одной ампуле вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (тот самый Sputnik V) пять доз, которые должны быть использованы единовременно. Препарат до вскрытия хранится в холодильнике при температуре минус 18 градусов и повторной заморозке не подлежит. То есть если флакон был открыт, то он должен быть использован разово. Если же все пять доз не будут реализованы, то остатки придётся выбросить.– Мы стараемся, чтобы не было никаких расходов, - рассказала заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом Владивостокской поликлиники №1 Ольга Хмырова. - На сегодняшний день нам дали 300 доз вакцины для всех желающих. Мы планируем принимать около 50 человек в день, и мы почти запланировали весь январь.Приморцы приходят в поликлинику, получают анкету, заполняют её, а специалисты вносят данные в Федеральный регистр, затем людей осматривает терапевт, который потом делает заключение, можно ли человеку вакцинироваться.– Абсолютными противопоказаниями у нас является возраст до 18 лет, беременные и кормящие грудью женщины. Также вакцинация противопоказана людям с инфекционными заболеваниями, в острые или хронические периоды обострения болезней и аллергические реакции на введение компонентов вакцины. Кроме того, нельзя прививаться тем, кто в последние 14 дней был в прямом контакте с коронавирусной инфекцией. Мы не знаем, какая может быть реакция у организма, - объяснила эпидемиолог и уточнила, что при наличии антител организм способен справиться с вирусом самостоятельно.После пациенты проходят по одному в процедурный кабинет, где им ставят прививку. При необходимости человек может остаться в поликлинике под наблюдением на полчаса, для этого открыта палата с креслами и кушетками.«Под маской дышать тяжело»Среди первых смельчаков – мужчины в расцвете сил и пенсионерки. Мужчины работают в сфере юриспруденции и постоянно контактируют с людьми, поэтому решили обезопасить и себя, и своих клиентов от возможной угрозы. Бабушки же надеются, что таким образом смогут жить более свободно и спокойно, а также смогут чаще видеться с детьми и внуками.– Я решился на вакцинацию потому, что это единственный способ попытаться предотвратить эту страшную болезнь. Других пока ещё не придумали, - поделился мнением пришедший в медучреждение адвокат Игорь Гришин. – Я надеюсь, что не заболею, а если заболею, то легко это перенесу. После выработки иммунитета я не смогу заразить окружающих, это важно. Это те две основные причины, которые каждый разумный человек должен держать в уме.Сергей Дубовик, тоже работающий с людьми, отметил, что всегда прививается от вирусов и инфекций.– Это, в первую очередь, забота о собственном здоровье. Сегодня я пришёл, завтра планируют прийти родные.– Я чувствую себя отлично! - с большим оптимизмом говорит 79-летняя пенсионерка Вера Леонтьева. – Мы с мужем прививаемся от всех болезней. Я хочу чувствовать себя свободной. Чтобы не думать, что я пошла за хлебом, мне дали пакет, а там что-то есть. И я хочу общаться с дочерью и внуками. Мы живём рядом, но в основном не видимся. Мы очень соскучились.Пожилая женщина задала несколько уточняющих вопросов медсестре и продолжила говорить о пользе и необходимости вакцинации.– Чем больше людей привьются, тем будет всем легче дышать. Под маской-то тяжело! В магазин зайдёшь и весь мокрый становишься. Трудно так жить. Избегаешь людей на улице, вышел и избегаешь. А так сейчас привились, и будем спокойно жить и ничего не бояться.Планируется привить 60% населенияПервые сутки после вакцинации человек должен наблюдать за своим состоянием и заполнять дневник самонаблюдения на портале Госуслуг или же связаться с врачами по телефону. Если приморец почувствует себя неважно, то ему следует вызвать врача и сообщить, что он недавно привился от коронавируса.– В течение первых суток после первого компонента допускается ломота, дискомфорт, подпонятие температуры. У нескольких пациентов температура поднималась до 39, мы давали обычное нестероидное жаропонижающее средство, и пациентам становилось намного легче. После второго компонента практически никаких реакций не было замечено, - объяснил специалист. – Это даже хорошо, так как это сигнализирует о том, что организм запустил процесс выработки антител.С момента введения первого компонента должен пройти 21 день. Затем человеку должны ввести второй компонент вакцины, после которого вновь необходимо выждать три недели. Организм считается привитым только через 42 дня. В этот период пациенту лучше избегать мест массового скопления людей, переохлаждения, приёма алкоголя и других способов напряжения его иммунной системы.– Чем больше у нас будет вакцинированных людей, тем больше будет иммунная прослойка населения, тем больше мы будем сдерживать инфекцию. Это возможность побороть коронавирус. Планируется, что будет вакцинировано шестьдесят процентов населения, и какая-то часть переболеет. Благодаря этому мы будем сдерживать инфекцию, - подчеркнула Хмырова.Напомним, мы уже подробно рассказывали, где проводится вакцинация в Приморье, кто и как может на нее записаться. Что нужно, чтобы получить прививку от новой болезни, читайте по ссылке.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Как в Приморье сделать прививку от коронавируса?Корреспондент \\"КП\\" выяснил, что нужно, чтобы оказаться в прививочном кабинете [подробнее..]Очередь на прививку от коронавируса во Владивостоке растянулась на месяц впередОказалось, что пройти иммунизацию удастся не так быстро, как хотелось бы [подробнее..]Вирус становится злее: еще 5 человек умерло за сутки от коронавируса в ПриморьеВсего в крае зарегистрировано 33 486 инфицированных COVID-19 [подробнее..]Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14