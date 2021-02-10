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Общество

Под снос: во Владивостоке разбирают легендарный рынок на Спортивной

На его месте будут строить торгово-развлекательный комплекс, но сами палатки переедут на рынок на Школьной
Алексей САМУСЬКОВАлексей САМУСЬКОВ
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Во Владивостоке сносят рынок на Спортивной

Во Владивостоке сносят рынок на Спортивной

Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Во Владивостоке полным ходом разбирают знаменитый рынок на Спортивной. Торговые палатки, контейнера, целые павильоны – все идет под снос. Металл и контейнера вывозят на территории временного складирования, а оставшийся мусор постепенно отправляется прямиком на свалку.

После сноса павильонов на территории рынка появились горы мусора, которые еще предстоит вывезти

После сноса павильонов на территории рынка появились горы мусора, которые еще предстоит вывезти

Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Многие жители Владивостока называют снос рынка «уходом эпохи»

Многие жители Владивостока называют снос рынка «уходом эпохи»

Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Эвакуаторы в ожидании погрузки контейнеров

Эвакуаторы в ожидании погрузки контейнеров

Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Разломанные деревянные конструкции, служившие ранее лотками, кучи бытового и строительного мусора, неликвидный товар – все это в скором времени отправится на свалку эпохи. Многие горожане действительно называют снос рынка не иначе как «уходом эпохи».

Предприимчивые торговцы продолжают распродавать товар

Предприимчивые торговцы продолжают распродавать товар

Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Разломанные деревянные конструкции, на которых раньше выставляли кросовки и одежду

Разломанные деревянные конструкции, на которых раньше выставляли кросовки и одежду

Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Контейнеры потом увезут на временное хранение, до лучших времен

Контейнеры потом увезут на временное хранение, до лучших времен

Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Рабочие неспешно разбирают крытые павильоны. Ценный металл и контейнеры вывозят на территории временного складирования. У рынка дежурит сразу несколько эвакуаторов, на которых и грузят металлические короба.

Работники не спешат вывозить мусор после сноса вещевого рынка

Работники не спешат вывозить мусор после сноса вещевого рынка

Фото: Алексей САМУСЬКОВ

После того, как территорию полностью расчистят от мусора, начнется большая стройка

После того, как территорию полностью расчистят от мусора, начнется большая стройка

Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Рабочие неспеша разбирают павильоны рынка на Спортивной

Рабочие неспеша разбирают павильоны рынка на Спортивной

Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Впрочем, на рынке пока еще функционирует несколько торговых павильонов, где еще можно приобрести одежду и поторговаться. Продавцы, конечно, находятся в упаднических настроениях. С тех пор, как начали снос торговых площадей, народу здесь поубавилось.

Среди строительного мусора есть и неликвидный товар

Среди строительного мусора есть и неликвидный товар

Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Рабочие уже возводят забор для будущей стройки

Рабочие уже возводят забор для будущей стройки

Фото: Алексей САМУСЬКОВ