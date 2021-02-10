Под снос: во Владивостоке разбирают легендарный рынок на Спортивной

Во Владивостоке сносят рынок на Спортивной
Фото: Алексей САМУСЬКОВ
Во Владивостоке полным ходом разбирают знаменитый рынок на Спортивной. Торговые палатки, контейнера, целые павильоны – все идет под снос. Металл и контейнера вывозят на территории временного складирования, а оставшийся мусор постепенно отправляется прямиком на свалку.
После сноса павильонов на территории рынка появились горы мусора, которые еще предстоит вывезти
Фото: Алексей САМУСЬКОВ
Многие жители Владивостока называют снос рынка «уходом эпохи»
Фото: Алексей САМУСЬКОВ
Эвакуаторы в ожидании погрузки контейнеров
Фото: Алексей САМУСЬКОВ
Разломанные деревянные конструкции, служившие ранее лотками, кучи бытового и строительного мусора, неликвидный товар – все это в скором времени отправится на свалку эпохи. Многие горожане действительно называют снос рынка не иначе как «уходом эпохи».
Предприимчивые торговцы продолжают распродавать товар
Фото: Алексей САМУСЬКОВ
Разломанные деревянные конструкции, на которых раньше выставляли кросовки и одежду
Фото: Алексей САМУСЬКОВ
Контейнеры потом увезут на временное хранение, до лучших времен
Фото: Алексей САМУСЬКОВ
Рабочие неспешно разбирают крытые павильоны. Ценный металл и контейнеры вывозят на территории временного складирования. У рынка дежурит сразу несколько эвакуаторов, на которых и грузят металлические короба.
Работники не спешат вывозить мусор после сноса вещевого рынка
Фото: Алексей САМУСЬКОВ
После того, как территорию полностью расчистят от мусора, начнется большая стройка
Фото: Алексей САМУСЬКОВ
Рабочие неспеша разбирают павильоны рынка на Спортивной
Фото: Алексей САМУСЬКОВ
Впрочем, на рынке пока еще функционирует несколько торговых павильонов, где еще можно приобрести одежду и поторговаться. Продавцы, конечно, находятся в упаднических настроениях. С тех пор, как начали снос торговых площадей, народу здесь поубавилось.
Среди строительного мусора есть и неликвидный товар
Фото: Алексей САМУСЬКОВ
Рабочие уже возводят забор для будущей стройки
Фото: Алексей САМУСЬКОВ