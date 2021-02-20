Подробности смерти главы управления администрации Владивостока Александра Скорлякова: нашли на рабочем месте

Тело чиновника нашли на рабочем месте Фото: vlc.ru

В столице Приморского края 20 февраля прямо в рабочем кабинете нашли мертвым и.о. начальника общественной безопасности администрации города. Как стало известно «КП», кабинет Александра Скорлякова находился не в главном здании мэрии, а по адресу Океанский проспект, 30. Скорляков проработал здесь чуть больше года.

Новость шокировала коллег Скорлякова, многие характеризуют его только с положительной стороны, не видели в его поведении ничего подозрительного.

Источник «КП», близкий к следствию, отмечает, что в качестве основной версии трагедии сейчас рассматривается суицид. Способ самоубийства пока не разглашается. Все подробности еще предстоит установить специалистам.

54-летний Александр Скорляков стал исполняющим обязанности начальника общественной безопасности 18 января 2021 года. Он курировал во Владивостоке вопросы ГО и ЧС, а также задачи по обеспечению охраны общественного порядка при проведении культурно-массовых, спортивных, публичных и других мероприятий. Во время пандемии руководитель управления вместе с сотрудниками административных комиссий участвовал в рейдах по соблюдению масочного режима.

На данный момент управление общественной безопасности работает в штатном режиме. Обязанности главы временно исполняет Андрей Караваев.

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