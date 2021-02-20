«Комсомольская правда - Владивосток» рассказывает, что известно об Александре Скорлякове, который 20 февраля 2021 года был найден мертвым в собственном рабочем кабинете.Александр Викторович Скорляков родился 10 августа 1966 года в Благовещенске. Окончил владивостокскую школу №19 в 1983 году. Поступил в ТОВВМУ имени С.О. Макарова и окончил его в 1988 году. С 1994 по 1998 год проходил воинскую службу в 22-й дивизии морских десантных сил. Работал в администрации Владивостока с декабря 2019 года и занимался вопросами обеспечения охраны общественного порядка и соблюдения административного законодательства во Владивостоке.На протяжении всего 2020 года он курировал работу административных комиссий по соблюдению масочного режима. Именно он вместе с сотрудниками этих комиссий и полицейскими периодически участвовал в рейдах по соблюдению масочного режима, проверяя общественный транспорт, торговые точки, заведения общепита и гостиницы.Один из последних рейдов по соблюдению масочного режима, которые курировал Александр Скорляков, прошел буквально две недели назад. 6 и 7 февраля проверяли общественный транспорт, торговые точки, заведения общепита и гостиницы. По результатам рейда было составлено 25 протоколов об административных правонарушениях.У Александра Скорлякова, согласно информации в его профиле в Одноклассниках, осталась мама, жена и дочь. Последний раз Александр заходил на свою страничку 2 декабря 2019 года. Александру Викторовичу было 54 года.