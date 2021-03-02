Скандал со зданием филармонии, которое Ефим Звеняцкий, худрук театра имени Горького, хочет взять в аренду для своей новой программы «Гранд ревю», дошел до правительства Приморья. Напомним, что Ефим Самуилович, депутат Законодательного собрания региона, несколько лет назад рассказал о кабаре, которое он хочет воссоздать во Владивостоке. Реализация проекта затянулась из-за пандемии, но сейчас худрук столкнулся с новым препятствием. Против «Гранд ревю» ополчился Тихоокеанский симфонический оркестр, который забил тревогу в интернете. Музыканты волнуются, что новый прогрессивный проект лишит их места работы, ведь депутат намерен показать представление именно в филармонии.Сам Ефим Самуилович сразу опроверг все домыслы о том, что он как-то претендует на здание филармонии. А в беседе с «КП» отметил, если бы сам проект считался аморальным и неуместным, в дело давно вмешались бы власти. Комментарий от правительства не заставил себя долго ждать. Расставила все точки над «и» министр культуры Приморья.- Действительно, есть инициатива о постановке нового музыкального спектакля в большом концертном зале Приморской краевой филармонии. Учреждение сдает свои площади в аренду под различные мероприятия – это один из источников его дохода, поэтому такой вариант брался во внимание, - говорит Елена Бронникова, председатель правительства, министр культуры и архивного дела Приморья. - Решение по данному вопросу не принято. Добавлю, что Приморская краевая филармония также активно предлагает публике новые виды и жанры концертной деятельности. Подтверждение тому – программы: «Бродвей VS Голливуд», «Рок-хиты», «Top of the pop. Русский хит» и другие.Министр также отмечает, что о выселении музыкантов из филармонии даже и говорить не нужно, ведь об этом никто из инициаторов нового проекта не думал. Все опасения оркестра не имеют никакого обоснования.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Это не про проституток и это не порнуха»: Ефим Звеняцкий рассказал всю правду о новом проекте «Гранд ревю»По мнению худрука театра имени Горького, оркестру не о чем беспокоиться, ведь филармония останется в первозданном виде (подробности...)Музыканты Владивостока выступили против кабаре в здании филармонииОткрытое письмо артистов опубликовала в своем Facebook скрипачка Тихоокеанского симфонического оркестра (читать дальше..)Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14.