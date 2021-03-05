«Она была в больнице с 3-летней дочкой»: мама мальчика, который задохнулся при пожаре на Нейбута, потеряла единственного сына и племянницу

Мальчик и девочка задохнулись в пожаре на Нейбута. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

2 марта 2021 года – день, который навсегда окрасился черным в календаре для семьи из Владивостока. Потаповы (все имена и фамилии изменены – прим.ред) в этот страшный день лишились сына и племянницы. Обоих потеряли в один день. Семилетний мальчик и четырехлетняя девочка оказались одни в квартире в доме на Нейбута, 6, когда у соседей начался пожар.

Что именно происходило с детьми – неизвестно. Да и узнать об этом уже никто не сможет. Можно лишь логически догадаться, что дети запаниковали и не знали, что делать, когда в квартиру начали проникать едкие черные столбы дыма. Как сообщают очевидцы, сразу после взрыва, дети закричали. Девушка, которая была на том же этаже, что и они, в интервью «КП» рассказала, что слышала, как малыши кричали: «Мы задыхаемся». К сожалению, из-за удушающего дыма никто не смог добраться до них без спецсредств, чтобы вытащить из заточения. В итоге обоих без сознания вынесли на руках сотрудники МЧС. Врачи скорой помощи пытались откачать их, но все тщетно. Дети скончались в машине, не приходя в сознание.

После трагедии в сети появилось огромное количество сообщений о семье, которая оставила детей одних дома. Однако ни одно из них в итоге не было правдивым. Справедливости ради стоит осветить, как все было на самом деле.

- Карина меньше месяца назад сняла там квартиру. В этот день она лежала в больнице вместе с трехлетней дочерью. В квартире оставался ее сын и племянница. Отец мальчика в этот момент вышел в магазин, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Людмила, подруга Карины. - Про родителей девочки ничего не знаю. Карина сирота, сейчас она уже не в больнице, а с родственниками мужа. Ей однозначно нужна психологическая помощь. Сейчас она очень тяжело идет на контакт. Мы будем оказывать ей всю необходимую поддержку. Молю, чтобы она нашла в себе силы пережить это горе.

Семья приняла решение хоронить малышей вместе на Морском кладбище. Похороны пройдут в субботы, 6 марта в 13:00.

Сейчас Потаповым крайне необходима материальная помощь, которую вы можете оказать по номеру карты: 5336690390937961.

«Комсомольская правда» приносит глубочайшие соболезнования семье, которая 2 марта в пожаре потеряла двух детей.

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