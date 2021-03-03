Страшный пожар в высотке на улице Нейбута во Владивостоке 2 марта, в котором погибли двое детей, мало кого оставил равнодушным. За тем, как развивалась трагедия, горожане следили практически в прямом эфире: десятки видео заполонили соцсети. В основном на видео – дым, который валит из окна квартиры на 21 этаже, два десятка пожарных машин, которые пытались протиснуться через запаркованный двор.Но одно видео, снятое именно в доме, на том злосчастном 21-м этаже сразу после пожара, все-таки просочилось в сеть. На нем пожарные возвращаются в горевшую квартиру по покрытому сажей коридору. Как оказалось, снял это видео житель 22 этажа, который в этот вечер успел не только предупредить соседей, но и активно помогал пожарным затаскивать шланг на этаж.Корреспондент «КП» сумел найти Дмитрия (мужчина пожелал для статьи назваться не своим именем), который и рассказал, что произошло в тот вечер.- Сначала был хлопок, похожий на взрыв. На первый взгляд показалось, что упал лифт в шахте, был сильный гул и грохот. Сразу почуял неладное и выбежал в подъезд проверить, что случилось. Хватило секунд пяти или десяти, чтобы добежать до площадки с лифтами. И тут понимаю, что уже на моем 22 этаже есть какое-то задымление. Возвращаюсь к квартире и говорю ребенку оставаться в квартире, никуда не выходить, мало ли что. Побежал снова к лифтам, вижу, из шахты через двери лифта идет дым. И тут понимаю, что вот-вот домой придет жена с работы, естественно, перепугался, стал звонить ей. Говорю: «Ни в коем случае не заходи в лифт, подойди к консьержке и узнай, что происходит, но в лифт ни ногой». Смотрю, дым валит уже из щитков со счетчиками, а сами счетчики искрят. И тут уже сомнений нет, пожар. Снова звоню жене, говорю, чтобы срочно вызывала пожарных, у самого нет времени, надо ребенка собрать и вывести из дома. Пока собирались, почуял, что дым уже в квартире. Спустил ребенка до 14 этажа и вернулся домой, все же надо полностью обесточить электричество в квартире. Возвращаюсь, а коридор уже весь в дыму, хапнул угарного газа знатно, но надо спасать имущество, собрал все ценное и документы, - рассказывает Дмитрий.В этот момент супруга Дмитрия подошла к дому. Первым делом она нашла консьержа и сказала ей, чтобы та вызвала пожарных.- Судя по всему, сработала сигнализация, и консьерж пошла проверять, что же случилось. Супруга рассказала мне, что увидела ее не в подсобке, а на лестнице, спросила, вызвала ли та пожарных. Оказалось, что консьерж, получив тревожный сигнал, пошла проверять обстановку и не взяла с собой телефон. Жена вышла на улицу, увидела парня в форме, который и вызвал огнеборцев, - рассказал Дмитрий.Перед тем, как спуститься вниз, Дмитрий начал стучаться к своим соседям. На тот момент никто на этаже, кроме него, не заподозрил неладного.- С детства еще помню уроки пожарной безопасности, что нужно делать. Закрыть окна в квартире, обесточить электричество, собрать все ценное, сообщить соседям и выйти из дома. Первым делом, конечно, это свой ребенок, а уже потом понял, что соседи-то и не подозревают об опасности. Кто-то открывал и не понимал, что случилось. Кто-то даже спросил: «А что делать?» Что-что, уходить отсюда надо бегом. Поражает, конечно, что даже взрослые люди и те не знают, что нужно делать при пожаре, что уж говорить о детях. Люди ведь даже не знали, что в доме пожар. Если бы они так и остались в своих квартирах, то их бы тоже пришлось эвакуировать пожарным, ведь дыма было очень много, - говорит Дмитрий.Уже после того, как все соседи по этажу были предупреждены, Дмитрий спустился вниз. Казалось бы, на этом моменте можно больше и не суетиться. Семья и соседи спасены, ценности и документы в безопасности, остается лишь спокойно ждать, когда пожарные выполнят свою работу. Но на этом история нашего героя не заканчивается. Рискуя собой, понимая, какая ноша взвалилась на плечи огнеборцев, Дмитрий стал помогать им. Судите сами, лифты обесточены, пожарные гидранты на этажах, похоже, не работают, проезд к дому перекрыт запаркованными машинами. Чтобы потушить бушующее пламя, нужно вдоль лестничных маршей на 21-й этаж протянуть рукава, чтобы подать по ним воду. Пожарным в полной газодымовой защите нужно не один раз подняться на тот самый этаж пешком. И мало просто самому преодолеть ступени, на себе нужно нести килограммы экипировки: рукава, кислородные баллоны, защитные маски для эвакуации людей из задымленного помещения.- Пожарные сначала пробовали раскрутить гидранты на этаже, но оттуда попросту не шла вода, пробовали они это на разных этажах, без толку. И уже когда они потянули рукава по лестничным маршам, я не стал стоять в стороне, а начал помогать им. Они, на самом деле, молодцы, быстро приехали. Да вот только из-за припаркованных автомобилей не проехать. Наверх к дому поднялось только три машины: одна встала возле мусорных контейнеров, остальные стояли внизу, возле забора, еще две пожарки встали за нашим домом, около четвертого. Оттуда и тянули рукава. Помогал ребятам наверх поднимать кислородные баллоны, а что делать? Они бедные, замученные, поднимаются на 21-й этаж, на них килограмм 20 защиты, плюс снаряжение. Я раз 15 поднимался и спускался, помогла спортивная закалка.Надо отдать должное соседям, ведь Дмитрий не единственный, кто помогал огнеборцам. Еще один мужчина, который живет как раз под квартирой, где вспыхнуло пламя, вызвался на помощь. Именно так, сообща, жильцы дома затаскивали на этаж необходимое оборудование. В какой-то момент Дмитрий, находясь в центре событий, стал свидетелем того, как из 280-й квартиры огнеборцы вынесли на руках девочку и мальчика. Тогда еще теплилась надежда, ведь на тот момент они были живы…- Я слышал, как пожарные переговариваются по рации, кто-то на том конце спрашивал о состоянии детей, ребята говорили, что детишки еще дышат. Видел, как на них надели кислородные маски. Огнеборцы понесли пострадавших вниз по лестнице. Я выглянул с балкона и стал кричать работникам скорой, чтобы они шли навстречу, медлить было нельзя. Медики тут же ломанулись в подъезд навстречу пострадавшим. Не знаю, где именно они припарковались, возможно, что тоже далеко, с балкона машины не было видно, но сами медики были тут. Я слышал от сотрудников полиции такую версию, что дети сами попытались выбраться из задымленной квартиры. Они открыли входную дверь, чтобы убежать, увидели дым, испугались, зашли назад, и, вроде как, даже дверь не закрыли. По всей видимости, настолько им было страшно. А еще, насколько помню, у них были открыты окна, получился сквозняк, всю квартиру заволокло дымом. Действительно очень печально и очень жалко ни в чем не повинных детей, которые были даже не в той квартире, где начался пожар, а в соседней. Если бы все произошло иначе, удалось бы оперативно всех предупредить, то, может быть, удалось бы избежать жертв, - вспоминает Дмитрий.ПО ТЕМЕ«Мамочка в роддоме, папа уехал в магазин». Соседи рассказали подробности страшного пожара во ВладивостокеДети не смогли выбраться из задымленной квартиры (подробнее...)Выгорело все. Появилось видео с последствиями страшного пожара в многоэтажке во ВладивостокеПожарные не сразу смогли проехать по запаркованному двору, погибли дети (фото, видео)Выгорело все. Появилось видео с последствиями страшного пожара в многоэтажке во ВладивостокеПожарные не сразу смогли проехать по запаркованному двору, погибли дети (видео)