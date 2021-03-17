Спасатели вытащили двух шахтеров, которые оказались заблокированы после обрушения в руднике в Приморье

По факту случившегося прокуратура проводит проверку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели объявили о завершении работ на руднике «Королевский», который находится в Дальнегорске. Напомним, что ранним утром там произошло обрушение породы, в результате которого два шахтера оказались заблокированы. Всего в момент ЧП в руднике находились 30 человек, но 28 из них удалось эвакуироваться. Чтобы вытащить двух шахтеров, которые оказались заблокированы, на место выехала группа спасателей.

Уже в 11:50 было объявлено о том, что спасательная операция завершена. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, обоих мужчин подняли из рудника и передали врачам скорой медицинской помощи. Известно, что у одного из пострадавших травма ноги. Второй горнист в результате ЧП никаких травм не получил.

По факту обрушения на руднике прокуратура инициировала проведение проверки. На место ЧП выехал прокурор Дальнегорска.

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