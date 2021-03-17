Детеныша тюленя обнаружили жители Владивостока во время прогулки на острове Русский. Израненного белька, возраст которого около 10 дней, прибило на небольшой льдине к набережной ДВФУ. На помощь к малышу поспешили специалисты реабилитационного центра «Тюлень».Появление редкого зверя в очередной раз вызвало ажиотаж у местных жителей. К моменту приезда специалистов вокруг скопились зеваки, правда в этот раз обошлось без фотосессий с сироткой. Люди хоть и проявляли интерес к малышу, но старались не навредить детенышу ларги, особенно, учитывая, что животное было изранено.– Скорее всего его укусила другая мать, когда тот подплыл к ней. Они не подпускают к себе чужих детей, – цитирует Primamedia директора национальной лиги дайверов на Дальнем Востоке Евгения Полухина, который прибыл на помощь к тюленю.Напомним, в начале марта еще одного белька нашли в поселке Зарубино. Люди окружили малыша, тискали его, пытались запечатлеть на фото. Мать-ларга несколько раз выходила на берег, зовя детеныша, но в итоге уплыла, почуяв посторонний запах. Осиротевший малыш не выдержал стресса и умер через несколько дней. После ЧП сотрудники реабилитационного центра «Тюлень» изготовили специальные таблички, на щитах подробная инструкция, как нужно вести себя при встрече с бельками. Надеемся, что в этот раз у истории будет счастливый финал. Сейчас ларга находится под присмотром специалистов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Сердце разбито, до слез»: люди довели до смерти новорожденного белька в ПриморьеМалышке, по наблюдениям специалистов, было не больше 7 дней (видео)Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14.