«Подумаешь, моего ребенка нет в живых»: мама срочника, которого унижениями довели до суицида в Приморье, борется за справедливость в суде

Стас хотел служить и связать свою жизнь с армией, но все закончилось трагедией. Фото: личная страница Станислава в сети.

18 марта в Тихоокеанском флотском военном суде была рассмотрена апелляционная жалоба по резонансному уголовному делу. Итогом заседания стало смягчение приговора капитану Соболевскому, которого ранее признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Напомним, что от действий военнослужащего в 2019 году 18-летний срочник Станислав Кузема покончил с собой.

Прошлый приговор суда отправил бывшего капитана в колонию на 5 лет и удовлетворил иск о компенсации морального вреда матери срочника в размере 2,1 миллиона рублей. Во время нового заседания статью переквалифицировали на более мягкий пункт, в котором нет приставки «с причинением тяжких последствий». Ранее смерть молодого парня признали – тяжким последствием. Теперь же по новому приговору Соболевскому назначили наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно. Решение об удовлетворении иска матери было отменено.

- Смерть моего ребенка – совсем не тяжкие последствия. Подумаешь, его больше нет в живых. Вероятно, это не имеет никакого значения. Я не смогу простить себе, если этот человек будет на свободе, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Светлана Латюк, мама погибшего срочника. – Как я смогу спокойно жить, зная, что виновный в смерти моего сына на свободе. Разумеется, это решение будет мной обжаловано. Хочу сделать все возможное, чтобы дело рассматривали не в Приморье по понятным для меня причинам.

Напомним, что тело 18-летнего срочника Станислава Куземы нашли на полигоне в селе Сергеевка без признаков жизни в конце марта 2019 года. Следователи резюмировали – суицид. Страшная весть о том, что сына больше нет в живых, мама получила по телефону. Отправляя ребенка из Магнитогорска служить на Дальний Восток, она и не могла представить, что все закончится трагедией, которую она никогда не забудет.

Сперва обвинения в совершении преступления выдвинули только Евгению Хомякову, 36-летнему старшему лейтенанту. Как оказалось, у Станислава был конфликт с военнослужащим. По словам свидетелей, лейтенант не давал срочнику спать и есть, бил его, оскорблял его честь и достоинство. В приговоре суда было указано, что суициду предшествовали психическое и физическое насилия, психофизическое истощение, болезненное состояние психики – невроз и, как следствие, депрессия из-за которой он решил покончить с собой. Решение представителя Фемиды – 6 лет колонии и лишение звания.

История приняла новый оборот, когда выяснилось, что на скамье подсудимых должны были сидеть два человека, а не один. Вторым фигурантом как раз и был Соболевский. Следствию удалось доказать, что тогда еще капитан, будучи начальником по воинскому званию и должности, в течение нескольких месяцев допускал в отношении своего подчиненного действия, которые выходили за рамки дозволенного. Срочник Станислав работал в ночное время, вообще не отдыхал и выполнял чужие задания. Однако, приговор в отношении Соболевского в марте 2021 года смягчили. Но и это решение может быть не окончательным, ведь мама, убитая горем после потери сына, намерена до конца бороться за то, чтобы виновные в смерти ее ребенка сидели за решеткой.

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