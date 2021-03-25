«Ограбление по-приморски»: дерзкая лиса утащила дорогую камеру у известного фотографа

Плутовка утащила камеру фотографа во Владивостоке. Фото: Александр Хитров

Съемка на острове Русский во Владивостоке закончилась весьма неожиданно для популярного фотографа Александра Хитрова. На полуострове Тобизина, который славится не только своими пейзажами, но и практически ручными лисами, ожидающими угощения от туристов, одна из рыжих плутовок стащила у фотокорреспондента экшн-камеру. Поиски воришки не принесли результатов.

Пожалуй, эта прогулка на Русском, станет самой дорогой для Александра. Фотограф планировал поснимать ребенка у моря и сделать новые кадры с лисицами. Опытный «фотоохотник» заготовил для рыжих моделей приманки – лакомые бараньи косточки, которые отлично сработали, вот только результат оказался неожиданный.

– Мы положили бараньи кости на землю, лисица подбегала, хватала и быстро убегала куда-то в траву. Потом приходила снова. Перед одной из косточек положили нашу любимую GoPro 8 Black. Лисичка, видимо пожадничав, схватила и кость, и камеру. Все это длилось буквально пару секунд. Еще секунда и лисы уже не было видно, – поделился Александр Хитров.

Беглянку искали несколько часов. Фото: Александр Хитров

Несколько часов фотограф прочесывал окрестности, в надежде вернуть оборудование. Но найти ловкую хитрюгу в высокой траве и кустарнике никак не удавалось. В ход пошла тяжелая артиллерия – лису и тайник решено было искать с помощью квадракоптера, но и такая хитрость не помогла. В итоге расстроенный фотограф обратился к подписчикам через соцсети, с просьбой вернуть камеру за вознаграждение, если кто-то ее случайно найдет на Тобизина. Украденное хищницей оборудование стоит около 35 000 рублей.

– Обидно за камеру. Я знаю случай, когда лиса утащила табельное оружие и потом вся часть выискивала тайники лисы. Так и не нашли, – поделился не менее интересным случаем в сети еще один фотограф.

Несколько кадров со съемки все же осталось. Фото: Александр Хитров

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