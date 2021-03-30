В Приморье обрушилась порода на руднике, есть погибший

На руднике в Приморье обрушилась порода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дальнегорском городском округе 30 марта обрушилась порода на руднике «Королевский». По предварительным данным, ЧП произошло во время подрывных работ. Представители экстренных служб вывели наружу больше 20 горняков, под завалами оказался один из рабочих.

Тревожный вызов с рудника поступил в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю в 17:16. На место оперативно выдвинулась группа горноспасателей из Дальнегорска. Специалисты вывели тех, кто находился на рабочей смене, однако в штольне выработок, предположительно, остался один человек.

– В 18:45 спасатели расчистили треть штольни. В 19:19 специалисты нашли человека, который не подавал признаков жизни, – прокомментировали «КП» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Напомним, ранним утром 17 марта на руднике «Королевский», который принадлежит компании «Дальполиметалл», также обрушилась порода. Спасатели тогда эвакуировали 30 рабочих. Отрезаны от внешнего мира оказались два шахтера. Спустя почти три часа поисково-спасательных работ мужчин удалось достать и передать в руки врачей. К счастью, в тот раз обошлось без жертв. Новый случай закончился трагедией.

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