Удар откуда не ждали. Камчатская «птичка» превзошла приморскую

Приморцы обсуждают вкус любимой "птички". Фото: Роман Самоваров/Анастасия Дорожняк

О вкусах спорят. И спорят ожесточенно, например, когда речь идет не просто о еде, а о конфетах, ставших одной из визитных карточек Приморья. Знаменитое «Птичье молоко», она же «птичка» или «Приморские», в очередной раз приковали к себе внимание общественности. А поводом послужило сравнение с кондитерскими изделиями из другого дальневосточного региона – Камчатки.

– Сегодня для меня рухнул еще один владивостокский миф. А я почему-то и не удивляюсь уже... Но обо всем по порядку. Собираясь на Камчатку, купили на презенты друзьям наш традиционный местный специалитет – «Птичье молоко» от «Приморского Кондитера». Когда пришло время его отдавать, друзья просто добродушно посмеялись над нами, отвели в магазин и купили нам пару коробок камчатского «Птичьего молока». Да-да, именно «Птичье молоко» – так и написано на коробках (это при том, что нашей фабрике москвичи запретили использовать это название). А теперь о главном! Камчатская «птичка» на порядок вкуснее нашей. Особенно та что «Венский кофе». И да, она намного больше похожа на оригинальную «птичку», которую многие помнят еще с советских времен. И да, она сделана на агар-агаре. Короче, нашу никто даже есть не стал, поскольку рядом с камчатской она просто не выдержала никакой конкуренции, – поделился в популярном сообществе Владивостока житель города Роман Самоваров.

С мнением мужчины в сети согласились многие. Жители Приморья, которые пробовали камчатские сладости уверяют, что конфеты действительно достойные, и напоминают тот особенный вкус из детства.

– Владивостокскую птичку любят в основном дарить в подарок, те, кто сам из Владивостока или когда-то жил здесь. Это больше про «родимые места» и ностальгию, чем про вкус, мне кажется, – поддержала автора поста еще одна жительница Владивостока.

Напомним, в 2008 году разгорелся настоящий скандал, когда московский холдинг, управляющая компания «Объединенные кондитеры» запатентовала название «Птичье молоко», тем самым лишив прав «Приморский кондитер» на выпуск любимых конфет под этим брендом. При том, что шоколадное лакомство на агар-агаре считалось исконно приморским, ведь разработала рецептуру для него технолог-кондитер Владивостокской кондитерской фабрики Анна Чулкова.

«Мама конфет», как ее назвали многие, умерла прошлой весной, на 87-м году жизни. Не за долго до ее смерти, «Приморский кондитер» смог в 4 раза увеличить срок хранения «птички», подвергая сладости заморозке после выхода с конвейера. Вместо привычных 15 суток лакомство теперь хранится 3 месяца, что помогло расширить географию поставок. При этом технологи уверяют – сам состав конфет не изменился. Что касается камчатских собратьев, то они хранятся 15 суток.

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