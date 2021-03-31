Жестокие дети и их амбиции. Публичное избиение школьницы в Спасске обличило падение нравов молодежи

Зверское избиение девочки снимали на видео участники драки. Фото: принтскрин видео.

Жестокие дети. Проблема, которую обличил видеоролик, снятый в заброшенном здании Спасска-Дальнего, требует особого внимания. Напомним, что героями жуткого кино стали четверо несовершеннолетних: три девочки и один мальчик. Агрессивно настроенная компания зверски избила 17-летнюю девушку на глазах у несовершеннолетних. Парень сперва снимал все происходящее на камеру мобильного, всячески подогревая интерес зачинщиц конфликта к драке. В какой-то момент и он вступает в игру – просит кого-то подержать телефон и наносит со всей силой удар ногой по голове девушки.

Резонировало и то, что одна из девушек властно произнесла в середине публичного избиения: «А теперь вставай на колени и проси прощения».

Не ситуация, а словно портреты всех видов падения нравов человека. Очевидно, что такое проявление амбиций стало поводом для разбирательства следователей и прокуратуры. По результатам их работы будет принято процессуальное решение. Тем не менее, о проблеме жестокости несовершеннолетних хочется поговорить уже сейчас.

ИЗБИЛИ НЕ ТОЛЬКО ТЕЛО, НО И ПСИХИКУ

Многие читатели были обеспокоены состоянием здоровья избитой девочки. Те, кто видел видео, писали комментарии, чтобы узнать, что со школьницей. Однако мало кто в действительности осознает, что наравне с физическими увечьями есть еще и психологические травмы, с которыми работать намного тяжелее.

- После пережитого ни один человек не будет чувствовать себя хорошо или удовлетворительно. Состояние здоровья девочки, пострадавшей от побоев, нанесенных ей тремя несовершеннолетними, не требует стационарного лечения. Но последствия психологического травмирования ей и ее родителям предстоит преодолевать вместе со специалистами на протяжении достаточно длительного периода, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Ольга Романова, уполномоченный по правам ребенка в Приморье. - И съемка этого видео, и его размещение в социальных сетях – это тоже правонарушения. Осознанные действия, причиняющие вред. Все те выводы, которые были сделаны относительно действий, происходящих в кадре – обоснованы.

По словам омбудсмена, видео – это документальное подтверждение того, каких результатов по воспитанию и формированию ребенка добилась каждая из семей участников этого конфликта. Кстати, стоит отметить, что внешнее благополучие семьи не всегда является средой для формирования благополучной личности. Как отмечали пользователи сети, все дети на видео одеты вполне прилично и не выглядят криминально ориентированными. Но вот на деле оказалось, что двое из тех, кто демонстрировал навыки насилия, уже стоят на профилактическом учете. Если они продолжат развивать свои «способности», то вскоре тяжесть их противоправных действий усугубится, и взрослеть им придется в неволе.

ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН НЕ БИТЬ, А ПРЕДОТВРАТИТЬ

Конечно, сейчас встал вопрос о том, как можно остановить такой ад на земле и предотвратить возникновение подобных ситуаций. Однако так просто решить столь сложную проблему просто невозможно. Требуется комплексная и щепетильная работа.

- Предотвратить насилие одного человека над другим можно только тогда, когда в этот же момент в ситуацию вмешается кто-то третий именно с этой целью. В Спасске такой возможности не было ни у кого. Второй способ предотвращения насилия, главный и проверенный, это предупреждение самой мысли о совершении подобных действий, - отмечает детский омбудсмен. - Это – табу, и оно формируется в семье. Начинать формировать в ребенке границы дозволенного и неприемлемого следует с грудного возраста и не заканчивать этот процесс вплоть до достижения им совершеннолетия. Вопрос только в том, что границы дозволенного для каждого родителя разные. Одни не допускают насилие и в собственных мыслях, и в собственных действиях, в том числе и по отношению к детям, а другие – считают это возможным при определенных обстоятельствах.

Ольга обращает внимание на то, что если хоть один родитель позволяет ребенку бить сверстника, то он будет это делать. Начнет с детского сада, продолжит в школе, а дальше – крайне сложный подростковый период. Тогда каждое табу будет подвергаться проверке и стремлению его нарушить. Очень важна здесь роль родителя, который должен объяснить ему, к каким последствиям приведут подобные действия.

- Сцена насилия в Спасске сегодня обсуждается и тиражируется. Последствия этих действий, наказание и ответственность всех участников этой истории, в том числе и их родителей, тоже стоит обсудить, как минимум со своими детьми. Сегодня сюжеты из серии «Что такое хорошо?» и «Что такое плохо?» стоит объяснять не только детям, но и, к сожалению, родителям, - говорит Ольга Романова.

ДЕТИ – ОТРАЖЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ

Обойти стороной тот момент, что все чаще в подобных случаях посторонние люди становятся равнодушными наблюдателями жутких инцидентов, просто нельзя. Зачем тот мальчик снимал публичное избиение на мобильный? Потому что дети повторяют за взрослыми, моделируя их поведение.

- Мобильный телефон сегодня – больше, чем средство общения. Это еще и инструмент, с помощью которого ты делаешь то, что выделяет тебя из толпы и делает более значимым. Стремление сделать селфи или снять то, что с интересом, со страхом, с отвращением, с удивлением посмотрят другие люди, отметив и заметив при этом и тебя – это свойственно не столько подросткам, сколько обществу, которое их окружает, - говорит Ольга Романова. - И в этой части табу и границы дозволенного у всех разные. Прежде, чем спрашивать с детей, спросите с самих себя – смотрите ли вы в сети видео сцен ДТП, пожаров, падений с высоты и прочих трагедий? Их снимают не дети. Но дети видят ваш интерес. Ужас и боль одних людей стали развлечением для других. А жестокость тоже вызывает ужас и боль. Как и в Спасске.

Несомненно, проблема жестокости детей актуальна не только для Приморья, но и для всего мира. Подходы к решению у всех свои, но исходная точка везде одна – семья.

- В здоровой семье, где формируются здоровые отношения между всеми участниками этого маленького сообщества, нет места жестокости и унижению. Это значит, что транслировать и реализовывать эти проявления человеческой природы, люди, выросшие в здоровой семье, вряд ли станут, - отмечает уполномоченный по правам детей в Приморье. - Больше времени уделяйте диалогу с детьми, помогайте им задавать волнующие их вопросы, честно отвечайте на эти вопросы, а еще - чаще обсуждайте с ними жизненные истории и последствия необдуманных действий, совершаемых не только детьми, но и взрослыми.

Резюмируя, хочется обратить внимание взрослых на модель их поведения. Если в семье есть дети, то, скорее всего, они будут зеркалить ваши повадки и привычки. Так, может, начнем воспитание детей с воспитания себя?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поставили на колени и пинали ногами. Школьница, зверски избитая сверстниками в Приморье, оказалась инвалидом детства

Выяснилось, что подросток отстает в развитии и учится в коррекционной школе-интернате (подробности...)

«А теперь вставай на колени и проси прощения»: школьницы жестоко избили сверстницу в заброшке в Приморье

Девочки зверски наносят удары ногами по лицу подростка, все происходящее зрители снимают на камеру мобильного (видео)