Пришлось остановить двигатель. Самолет «Владивосток-Москва» не смог вовремя вылететь из-за дебошира на борту

Другие пассажиры уверяют, что мужчина устроил пьяный дебош. Фото: Telegram-канал "Дальневосточные Ведомости".

Рейс «Владивосток – Москва» задержали в аэропорту из-за пассажира, который устроил дебош на борту. По предварительным данным, мужчина был изрядно пьян. Командиру воздушного судна пришлось остановить запуск двигателя, чтобы снять авиадебошира с рейса.

Первый утренний вылет из столицы Приморья в Москву компании «Аэрофлот» пришлось задержать из-за неадекватного поведения мужчины. Командир принял решение остановить запуск двигателя, чтобы бортпроводники передали разбушевавшегося мужчину службе безопасности аэропорта и полицейским.

Как стало известно «КП», сейчас любитель безудержного веселья находится в линейном отделе полиции. Специалистам предстоит выяснить все подробности происшествия. В пресс-службе «Аэрофлота» пока официально не комментируют ситуацию. Специалист лишь отметила, что задержка была незначительная. Рейс SU 1701 уже благополучно вылетел из Владивостока, с отставанием от графика около 30 минут.

Напомним, 27 марта в аэропорту Владивостока произошло другое ЧП, самолет пришлось вернуть с взлетно-посадочной полосы из-за технической неисправности. Поломка, судя по всему, оказалась довольно серьезной, так как рейс переносили несколько раз. Желающим улететь в Москву предложили замену билетов или размещение в гостинице за счет воздушного перевозчика.

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