Приморские хоккеисты клуба «Адмирал» осенью будут играть в чемпионате КХЛ

Фото: сайт клуба "Адмирал"

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» возвращается в Континентальную хоккейную лигу. Такое решение принято по итогам заседания Совета директоров Лиги, которое состоялось в Москве в Музее хоккея.

Ровно год назад, 1 апреля, стало известно, что приморская команда покидает Лигу. Это было похоже на первоапрельский розыгрыш, но спортсменам было не до шуток. За день до этого краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение приостановить заключение контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края в сезоне 2020-2021. Тогда без краевого финансирования остались не только хоккеисты «Адмирала», без денег остались футбольный клуб «Луч», баскетбольный «Спартак-Приморье» и волейбольная команда «Приморочка». Высвободившиеся средства были направлены краевыми властями на мероприятия по противодействию COVID-19.

В августе 2020 года губернатор края Олег Кожемяко после встречи с главой КХЛ Геннадием Тимченко, сообщил своим подписчикам в соцсетях о возвращении ХК «Адмирал» в КХЛ. Глава края заметил, что хотя команда пропустила сезон, но начнет готовиться к следующему.

Вчера, 31 марта, стало известно, что хоккеисты «Адмирала» точно выйдут на лед этой осенью.

— У «Адмирала» есть долги. Сегодня все [на совете директоров КХЛ — прим. КП] проголосовали за дополнительное условие — погашение долгов, — сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Сейчас задолженность клуба составляет 56 миллионов рублей.

Олег Кожемяко написал в соцсетях, что самая искренняя поддержка от наших болельщиков вновь поможет любимой команде ярко заявить о себе.

За исключением команды КХЛ, клуб во время пандемии продолжал работать в прежнем режиме: функционировала спортивная школа, где тренируются более 400 детей, выступают на первенстве ДФО юниоры «Адмирал-U18», «Тайфун» стабильно выступает в чемпионате МХЛ.

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