Умело обходит ловушки: в Приморье несколько месяцев не могут поймать тигра, хозяйничающего в селах

Фото: Центр «Амурский тигр»

Уже несколько месяцев подряд жители сел в Хасанском районе Приморского края живут в страхе. Причиной тому стал свободно разгуливающий по населенным пунктам амурский тигр. Крупный хищник нападает на собак, хозяйничает в подворьях и умело обходит расставленные Охотнадзором ловушки. Поймать молодого самца пока что не могут даже самые опытные специалисты по отлову диких зверей.

Все началось еще в январе 2021 года – тогда первые визиты тигра специалисты зафиксировали в двух селах. Чаще всего хищник наведывался в Занадворовку. В период с 11 января по 29 марта там он погубил более десятка собак. Несколько раз зверь забредал и в соседние населенные пункты – Гусевку и Провалово.

Отрабатывать обращения напуганных жителей села специалисты начали сразу же, только результатов это не давало ровным счетом никаких. Сначала сотрудники пытались отпугнуть тигра и ликвидировать все, что могло привлечь его на чужую территорию, - это несанкционированные свалки и бездомные собаки.

- Лучшей «приманки» для молодого тигра, а мы уверены, что имеем дело именно с таким, и не придумаешь. Когда уже стало понятно, что, несмотря на предпринимаемые меру, зверь не уходит, запросили и получили разрешение от Росприроднадзора на отлов», - рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира – начальник Управления по охране объектов животного мира Алексей Суровый.

Однако хищник оказался хитрее людей. До сих пор ни одно мероприятие по изъятию животного из дикой среды обитания не увенчалось успехом: тигр умело обходит расставленные специалистами ловушки, не возвращается к ранее задавленным собаками и перемещается незамеченным среди людей по населенным пунктам.

- Несмотря на молодость, зверь осторожен и умен, но его отлов - это вопрос времени. В настоящее время конфликтная группа усилена дополнительными людьми, надеемся, что это ускорит разрешение конфликтной ситуации, - добавил Алексей Суровый.

Почему животное ведет себя так странно и агрессивно, хулиганя на чужой территории, никто из специалистов пока не знает. Чтобы выяснить причины такого поведения, для начала хищника нужно отловить. Генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев предполагает, что после поимки животному просто необходимо помочь начать жизнь «с чистого листа» - переместить в другую часть ареала, если, конечно, не будет никаких противопоказаний.

- На юго-западе Приморья плотность тигра высокая, конкуренция между самцами за участки нарастает, и молодым особям не так просто приспособиться к таким условиям, но им есть куда расселятся. В нападение на собак была пауза с 9 по 29 марта, как мы поминаем в эти дни тигр, успешно переключился на диких животных, а значит с большой долей вероятности с ним физиологически всё в порядке. Есть вариант, что тигр уйдёт в лес, - предполагает Сергей Арамилев.

Ранее «Комсомолка» сообщала и о других случаях появления тигра в населенных пунктах. Так, в начале января, в селе Полтавка Октябрьского района полосатый хищник, по словам местных жителей, загрыз трех лошадей, а два животных получили раны от зубов и когтей.

В декабре 2020 года, в Приморье специалисты в области охраны природы отловили тигрицу, которая неоднократно наведывалась в населенные пункты и ела там собак.

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