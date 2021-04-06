«Все прогрызано мышами, окна заколочены и грязь»: в Дальнегорске показали, в каких «геройских» условиях живет 97-летний ветеран Великой Отечественной войны

По словам самого ветерана, про него уже давно все забыли. Фото: instagram/atypical_dalnegorsk

Ежегодно вся страна на широкую ногу празднует День Победы. День, когда закончилась война, и всему тому ужасу пришел конец. 9 мая, пожалуй, одна из самых важных дат в жизни ветеранов. В этот день во всех регионах, во всех городах они чувствуют почет, уважение и внимание к себе и своему подвигу. Но что же в остальные дни? Разве мы знаем, как живут ветераны, которым под сотню лет. К сожалению, зачастую условия их содержания не то что не геройские, а не дотягивают до простых человеческих.

ОДИН ИЗ ЧЕТЫРЕХ

97-летний Мак Данилович Маковский – ветеран Великой Отечественной войны. Живет он в селе Каменка в доме по Паризанской, 26. Как оказалось, в квартире за плотно закрытыми дверьми Мак Данилович не жил, а просто выживал.

- У нас всего в Дальнегорске 4 ветерана осталось, за тремя уход хороший, а за одним его вообще нет. Мы были в шоке. Началась наша история с Маком Даниловичем 23 февраля, когда мы с волонтерами приехали, чтобы поздравить его с праздником. С первого взгляда видно, что квартира ужасного вида. На столе стоял стакан воды, а в нем ложка. Он сам нам сказал, что никто к нему уже давно не приезжал на праздники. Квартира двухкомнатная, в одной он не живет, а во второй ужасная грязь, метровые слои жира, банки, которые прогрызли мыши, окна заколочены - воздух не поступает, но дома тепло. Проводка там висела и искрилась. Он просил не включать свет, потому что могло возникнуть возгорание, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Виктория Пимонова, организатор волонтерской группы в Дальнегорске «Дари добро». – Кухня - это вообще отдельная история – все та же грязь, пачки дошираков и несколько буханок хлеба. В ванную Мак Данилович нас вообще не впустил. Туалет сломан и не смывается. Ему оставляли бутылку воды на эти нужды, но разве с ней можно что-то сделать. Неудивительно, что сам туалет был такого же кошмарного вида. Мы все были в недоумении. Словами не передать.

Социальные работники тогда сказали Виктории о том, что к Маку Даниловичу специалисты приходят раз в 2-3 дня. Однако волонтер склонна больше верить своим глазам, а не словам. А глаза бы лучше всего этого не видели. Вместе с тем звучала и фраза, мол, ветеран сложный, не впускает никого, даже сына. Но Виктория уверена, если есть желание помочь, то такие сомнительные оправдания не будут играть никакой роли.

АД ПУСТ, ВСЕ БЕСЫ ТУТ

После того, как волонтеры пришли в гости к Маку Даниловичу, стало известно, что он дважды сталкивался с людьми, в которых нет ничего святого. В первый раз удар пришел оттуда, откуда не ждали. От сиделки. Женщина ухаживала за ветераном, а потом украла у него деньги. Нашла у него под подушкой 75 тысяч рублей и забрала их себе. Второй раз в квартиру к ветерану ворвались трое мужчин. Они выбили дверь, перевернули дом вверх дном, но денег не нашли. Разумеется, «добрая» сиделка их опередила. Грабители знали, в чью квартиру вламываются, вероятно, у них был свой осведомитель.

- К счастью, сам Мак Данилович в результате всего этого физически не пострадал. Но, конечно, стресс был. Разумеется, после таких эпизодов, он не всех впускает в дом, - отмечает Виктория.

После того, как интервью с ветераном попало в сеть, общественность была, мягко говоря, возмущена. Никто не мог поверить, что все описанное в репортаже – правда, и ветераны в 21 веке могут жить в таком мире. Особенно резонирует фраза самого ветерана, на вопрос волонтеров, как допустили всю эту ситуацию: «Это Россия» - говорит Мак Данилович.

СИЛА ЛАЙКОВ

Видео, на которое без слез не взглянешь, дошло и до представителей власти, и до правоохранительных ведомств. Скорость реакции ошеломительная. Квартиру Мака Даниловича привели в порядок, насколько это возможно, в кратчайшие сроки. Помыли кухню, туалет, полы и обещали сделать ремонт. По требованию прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», чтобы найти ту самую сиделку. По факту условий содержания ветерана надзорное ведомство проводит проверку.

Сейчас ситуацию на контроль взяла прокуратура. Фото: Прокуратура Приморского края

- В настоящее время под контролем прокуратуры принимаются меры по восстановлению надлежащих условий проживания в квартире, включая ремонт системы водоснабжения и водоотведения, электропроводки, - сообщает Виолетта Дорожкина, руководитель пресс-службы прокуратуры Приморского края.

Какой будет судьба социального работника, который не ухаживал за ветераном должным образом и запустил ситуацию до такого, покажут результаты проверки. Но хочется, чтобы уже сейчас было это громкое: «никто не забыт и ничто не забыто».

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