«Скептики предрекали им скорую гибель»: узники китовой тюрьмы пережили на воле вторую зиму и приплыли к берегам Владивостока

Белухи приближались к людям и не боялись плавать рядом с ними. Фото: instagram/flyvdk

Трех молодых белух заметили на минувших выходных в акватории Владивостока. Любопытные животные не боялись приближаться к берегу и подплывали очень близко к отдыхающим на сап-бордах. Приморцы были приятно удивлены такой встречей и тут же стали снимать все происходящее на камеру мобильного. Не каждый же день удается поплавать с белухами.

Вместе с тем, специалисты задались вопросом, откуда на юге Приморья белухи? Эксперты рассматривали несколько вариантов развития событий: животные могли каким-то образом забрести сюда из своих традиционных мест обитания, они также могли сбежать из неволи или же приплывшие белухи – выпущенные узники «китовой тюрьмы».

- Интересно, что две из трех белух были серого цвета и совсем небольшого размера - самая маленькая чуть больше двух метров. Это указывает на совсем молодой возраст - обычно не более двух лет - а значит это могут быть дикие животные, - говорит Дмитрий Лисицын, председатель общественной организации «Эковахта Сахалина». - Ведь самым младшим белухам из «китовой тюрьмы» сейчас должно быть не менее 4-х лет. Чтобы разобраться в этом мы проконсультировались с экспертами по белухам и вот их общее мнение: с наибольшей вероятностью это все же пленники «китовой тюрьмы». Дикие белухи зимуют в Охотском море, их основные места обитания сейчас изолированы льдами.

Появлением животных тут же заинтересовались ученые. Фото: instagram/flyvdk

По мнению ученых, животные просто не смогли бы в апреле приплыть во Владивосток. А размер у двух белух такой из-за того, что у них изменилась кормовая база. Они стали тугорослыми, иначе говоря, их рост замедлился. Но переживать на счет их питания не стоит. По наблюдению экспертом, животные упитанные, а значит – не голодают. К версии с бегством других белух специалисты и вовсе относятся скептически.

По мнению, экспертов, это выпущенные на волю узники китовой тюрьмы. Фото: instagram/ryabininai

- Таким образом, белухи, освобожденные в ноябре 2019 года из китовой тюрьмы, уже дважды перезимовали на свободе у берегов Приморья. И тем самым доказали, что скептики, предрекавшие им всем скорую гибель, были, мягко говоря, не правы, - добавил Дмитрий.

Другие животные приплыть во Владивосток в апреле просто не могли. Фото: instagram/ryabininai

Напомним, что в бухте Средней недалеко от Находки с 2018 года содержались 11 косаток и 90 белух. Это место многим запомнилась, как «китовая тюрьма». Когда о ней стало известно далеко за пределами страны – на защиту животных встали голливудские звезды и именитые экологи. Из-за колоссального общественного резонанса всех узников выпустили на свободу.

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