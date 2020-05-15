«Уникальное явление»: белуха из «китовой тюрьмы» приплыла на помощь к собратьям, заточенным в вольеры на Русском острове

На днях у океанариума на Русском острове заметили белуху, которая практически не отходила от вольеров, в котором научный центр содержит 4 таких же морских животных. У экологов нет ни единого сомнения, тот, что приплыл – бывший узник «китовой тюрьмы». В бухте Парис белуха блуждала почти весь день.

Как оказалось, все происходящее удалось снять на видео. По кадрам видно, что белуха уплывать далеко от морского вольера не хочет.

- Да, действительно, 14 мая у океанариума плавала белуха. Замечена была только одна. Вмешиваться в ее жизнь никто из сотрудников не собирается, - рассказывают в пресс-службе Приморского океанариума. – По поведение видно, что животное не нуждается в помощи, выглядит здоровым и довольным. Именно поэтому вторгаться в их мир не планируют.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="" height="" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/779241" frameborder="0"></iframe> Белуха из «китовой тюрьмы» приплыла на помощь к собратьям, заточенным в вольеры на Русском острове.Видео: @ccic77! другой источник

Вместе с тем, свою версию причины появления белухи у вольера с собратьями озвучили и экологи. По их мнению, бывший узник «китовой тюрьмы» приплыл на зов помощи собратьев.

- Эти четыре белухи, по нашим данным, содержатся в океанариуме уже с 2008 года. Изначально предполагалось, что эксперты будут проводить исследования, чтобы сделать открытие в части их коммуникации, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Дмитрий Лисицын, председатель общественной организации «Эковахта Сахалина». – Однако, больше 10 лет для исследования многовато. У нас есть предположение, что белуха приплыла на помощь к морским животным из вольера. Кстати, мы заметили, что они общаются между собой только тогда, когда в округе нет людей. Есть вероятность, что таким образом она привлечет внимание общественности, и этих белух также отпустят на свободу.

По словам эколога, в бухте Парис достаточно минтая и наваги, поэтому белуха точно не голодная. За поведением молодого животного и дальше продолжат наблюдать эксперты, ведь такое явление по-настоящему уникальное для науки. Велика вероятность, что вскоре оборону у вольеров будут держать и другие освобожденные из «китовой тюрьмы».

Напомним, что известная на весь мир «китовая тюрьма» находилась в бухте Средняя. В ней в заточении держали 11 косаток и 90 белух, которых специально выловили для продажи в океанариум Китая. Из-за колоссального общественного резонанса всех узников выпустили на свободу. На очереди разбирательства с моржатами, которые также содержались в «китовой тюрьме». Сейчас они находятся в ялтинском театре морских животных. На них по решению суда наложен арест.

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