Чиновника, мусорящего во Владивостоке, слишком медленно выгоняли из «Единой России»

Губернатор раскритиковал бездействие партийцев Фото: принтскрин видео.

Скандал с чиновником, так глупо попавшемся на нехорошем поступке во Владивостоке, получил продолжение. Напомним, в водители элитного авто, мусорящем на улицах города, многие признали руководителя Международного партийного центра «Единой России». Инцидент быстро дошел да губернатора, однако исключать «неугодного» представителя партии почему-то не спешили. В резонансный вопрос снова вмешался глава региона Олег Кожемяко.

Как отметил губернатор, прошло больше месяца с того момента, как он распорядился снять с должности Игоря Хрущева. За это время ни сам виновник происшествия, ни секретарь исполнительного комитета партии не попытались исправить положение.

– Все помнят его проступок с канистрой. За не принятые вовремя меры в отношении Хрущева теперь свой пост оставит секретарь исполнительного комитета отделения партии, выговоры получат все мои заместители. Ну и Хрущев будет исключен из партии. Надеюсь, больше таких проволочек в принятии важных решений мои коллеги не допустят, – поделился на личной страничке в Инстаграм Олег Кожемяко.

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