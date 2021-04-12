Экс-депутат Приморья Татьяна Хрущева «стала лицом» скандала с вечеринкой Компана

На снимке сама Татьяна и фрагмент той закрытой вечеринки. Фото: instagram/kompanprr

Что такое не везет, на этой неделе может рассказать Татьяна Хрущева - бизнесвумен, светская львица и экс-депутат Законодательного собрания Приморского края. С одной стороны, в серьезный скандал вляпался ее муж - Игорь Хрущев, видный чиновник, да так вляпался, что сам губернатор сегодня его выгнал из "Единой России" и попутно наказал еще несколько человек за то, что так долго Хрущева терпели. Напомним, прославился Игорь Хрущев месяц назад, когда выбросил из багажника своего "Мерседеса" канистру на газон.

С другой стороны, вот уже и саму Татьяну пытаются сделать чуть ли не главной виновницей скандала вокруг вечеринки в баре "Кооператив", где на минувших выходных проходила фотовыставка с элементами гей-шоу. Вечеринка была с пометкой 18+, да и все пришедшие на нее были, очевидно, готовы к такому, ведь они шли на шоу от Павла Компана, самого, пожалуй, эпатажного организатора мероприятий во Владивостоке. Но, как часто бывает, кто на шоу не был - бросились спасать духовность.

Что же произошло?

Павел Компан – имя, которое у многих ассоциируется с эпатажем и скандалом. Он является едва ли не единственным организатором светских тусовок в Приморье с интересной репутацией. Любит щеголять знакомством с Киркоровым, Басковым, Лопыревой и другими звездами первого эшелона, а еще он превосходно разбирается в людях из "высшего общества" - приморских бизнесменах, чиновниках, политиках и их вторых половинках - и умеет играть на их тщеславии. Большие люди – к большим деньгам. Компан умеет развлекать элиту нестандартными тусовками, каждую из которых сложно забыть.

К перфомансам с обнаженными людьми на вечеринках Павла общественность уже должна была бы и привыкнуть. Голая попа в филармонии - это очень известная но далеко не самая откровенная часть его шоу. И люди нетрадиционной сексуальной ориентации уже устраивали откровенные перфомансы на мероприятиях Павла Компана. Так что фотовыставка «Первые лица. #ЯМЫЛЮДИ», которая прошла 9 апреля в формате закрытой вечеринки, не должна была стать чем-то особенным. Даже некоторые актеры и сама режиссер, чьи имена указаны в афише, уже участвовали в других подобных шоу Компана.

Проходило все в "Кооперативе", который во Владивостоке считается «толерантным» гастробаром. Основой фотовыставки стали работы фотографа Сергея Щелухина, стилиста Екатерины Будановой и арт-директора Инессы Компан. Они сделали серию портретов, главными героями которых стали яркие персоны Дальнего Востока.

- В качестве героев картин выступили яркие личности Дальнего Востока: первые лица бизнеса, политики, светские персоны, инфлюенсеры. В 2021 тема #ЯМЫЛЮДИ посвящена важным и особо острым вопросам нашего общества. Буллинг, экология, права женщин, бодипозитив, сексуальные и расовые меньшинства, защита животных - то, что волнует все мировое сообщество отражено в картинах, поражающих своей откровенностью, - пишут организаторы на своей официальной странице в сети.

Собственно, об этом и хотели сказать в своих перфомансах, которые шли параллельно выставке, режиссер Виктория Нарахса (Германия) и актеры Дмитрий Северин (Театр«Практика»), Анна Лаврова («Гоголь-центр») и Махиб Гладстон («Театр Наций», Москва). Но в век развития соцсетей кадры с голыми людьми, которые целуются, скачут, обмазывают себя мясом и делают прочие сомнительные вещи, быстро разошлись по умам.

Волна возмущения докатилась даже до губернатора края Олега Кожемяко, который в Инстаграме на фоне иконы заявил, что "есть запрет на распространение информации, запрещающей семейные ценности" и пообещал обратиться в прокуратуру и Роскомнадзор. Впрочем, он призывал принять меры именно к тем, кто распространяет видео с вечеринки по соцсетям.

А причем тут Татьяна Хрущева?

Она приняла участие в фотовыставке и как модель снялась в «гробу» в алом платье с надписью «беги» (речь о домашнем насилии). Снимок действительно интересный, и даже сам Павел Компан публиковал его в соцсетях в качестве анонса.

Видимо, поэтому некоторые возмущенные приморцы предположили, что она была "лицом мероприятия". Однако, это не совсем так. Лицом мероприятия с такой логикой можно было назвать любого, кто принял участие в съемках выставки. Более того, Татьяны даже не было на самом мероприятии. Стоит отметить, что на официальном сайте самого агентства Компана "P.R.R" под одной из статей, автором которого была сама Татьяна, указано - "креативныи директор P.R.R. Россия Татьяна Хрущеева", однако знающие люди заявили - сотрудничество компании с Татьяной было лишь в некоторых проектах, к организации вечеринки с перфомансом и однополыми поцелуями она никакого отношения не имеет.

Сперва общественность набросилась на Компана за столь вольный показ обнаженных актеров, демонстрацию гомосексуальных отношений и совсем не презентабельное поедание «органов». Теперь же нападкам подверглась и сама Татьяна. Приморцы уверены, что такие вечеринки не должны проходить под покровительством первых лиц региона.

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