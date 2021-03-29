«Кто сломает, тому проклятие». Новое пианино появилось на острове Русский

Новое пианино на старом месте. Фото: Instagram/irecommend_vdk

Красивое пианино появилось на острове Русский во Владивостоке на месте ранее разбитого вандалами. Статный инструмент с витыми ножками и полностью целыми клавишами будет радовать «охотников» за необычными кадрами. Локация, как и прежде находится недалеко от Великокняжеской батареи.

Напомним, неизвестные разгромили пианино, стоящее на краю одной из скал. Новость об акте вандализма всколыхнуло соцсети, вызвав массу негативных комментариев.

Прошлое пианино разломали вандалы. Фото: Instagram/blog_vladivostok

Однако горевать любителям красивых фотосессий долго не пришлось. В понедельник в сотрудники федерального музея-заповедника «Владивостокская крепость» привезли новое пианино на радость туристам и фотографам. Инструмент принадлежит одному из работников музея.

Кто-то заботливо установил пианино на скале. Фото: Instagram/irecommend_vdk

– Шикарный инструмент!!! Кто сломает, тому проклятие! Так и написать рядом на табличке, – поделился мнением в популярном паблике города один из подписчиков.

Надеемся, что в этот раз пианино простоит дольше и продолжит радовать горожан.

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