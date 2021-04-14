Команда из Владивостока «Красный лис» сыграла в 1/8 финала Высшей лиги КВН

Команда из Владивостока "Красный лис" на игре 1/8 финала Высшей лиги КВН 2021 года. Фото: сайт kvn.ru

13 апреля в Москве была сыграна первая 1/8 финала Высшей лиги КВН 2021 года. Среди пяти команд, принявших участие в игре, были и кавээнщики из Владивостока — команда «Красный лис». В четвертьфинал прошли лишь три команды-победительницы этой встречи.

Помимо владивостокцев и игре также участвовали команды «Неудержимый Джо» (Россия), «ИП Бондарев» (Надым), «Семейные штучки» (Ростов-на-Дону) и «Я обиделась» (Новосибирск). Перед всеми стояла задача показать свой юмор и артистизм в этапах конкурса «Приветствие», «Ситуация» и «Музыкальное домашнее задание».

Жюрили встречу в зале: Константин Эрнст, Юлий Гусман, Дмитрий Хрусталев, Валерий Меладзе, Александр Ревва и Ольга Бузова.

Появившись на сцене, бессменный руководитель и ведущий телепередачи «КВН» Александр Масляков сообщил, что в нынешнем сезоне беспрецедентное число участников — 25 команд, приглашенных из 359 участников фестиваля в Сочи.

Далее была игра. Судить по текстовой трансляции на сайте kvn.ru насколько встреча была удачной, можно лишь приблизительно. Но понятно, что игра была не провальной, но и не шедевральной: были отличные шутки, и шутки не очень, был кураж и азарт, и «провисы»... Впрочем, телезрителям после монтажа все равно предстоит увидеть более причесанную версию произошедшего.

Нужно упомянуть, что в какой-то момент «красные лисы» выпустили на сцену легендарного владивостокского кавээнщика Александра Мадича...

Легендарный кавээнщик Александр Мадич поучаствовал команде "Красный лис". Фото: сайт kvn.ru

— А вы точно Александр Мадич? — Да перестань, кто Мадичем прикидываться будет.

Увы, итоговые оценки этой игры приморских болельщиков КВН не порадовали.

«ИП Бондарев» — 14,5

«Неудержимый Джо» — 14,3

«Семейные штучки» — 13,8

«Красный лис» — 13,3

«Я обиделась» — 12,7

Таким образом команда из Владивостока «Красный лис» не попала в число команд, которые продолжат борьбу за победу в Высшей лиге КВН 2021 года. Однако посоветуем ребятам не расстраиваться и с юмором отнестись к своему проигрышу.

Несколько шуток от «Красного лиса», прозвучавших на игре.

О красоте

— Да меня все время сравнивают с Аленом Делоном! Подходят, говорят «Ну, конечно, не Ален Делон».

Из черного юмора

— А Рому у нас называют «Лара Крофт расхитительница гробниц»

— Ой, да взял один раз печеньку с кладбища.....

Тренер и очень неудачливый хоккеист

— А почему у вас шайба покусанная?

— Я думал это чокопайка!

Самый неадекватный таксист

— Да у меня нефтяные вышки... Под Тулой

— Там нет нефти!

— Потому и таксую....

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