Хозяйка элитного авто во Владивостоке обратилась в полицию с просьбой вернуть взятку

Проверка документов во Владивостоке закончилась крайне неожиданно для всех. Фото: Милана СОКОЛ

Весьма необычное разбирательство началось в столице Приморского края, после того, как в полицию обратилась местная жительница. Водитель Mercedes-Benz, грубо нарушившая правила дорожного движения, сама созналась, что дала взятку полицейскому. Правда излить душу сотрудникам органов внутренних дел автолюбительницу заставили обстоятельства. Дело в том, что деньги, предназначенные для откупа, так и не дошли до адресата, осев в кармане знакомого инспектора ДПС.

История во Владивостоке началась под утро 17 января, когда Валерию (имя изменено прим. ред.) потянуло на приключения. 32-летняя женщина отправилась бороздить городские дороги, при этом села за руль подшофе. По стечению обстоятельств любительницу пьяной езды на проспекте Красоты остановил дежуривший наряд ДПС. Как и полагается, автомобилистку оформили по всем правилам, выписав протокол за серьезное нарушение.

Естественно, что лишаться прав Валерия очень не хотела, поэтому стала искать выход из сложившейся ситуации. Спустя 2 дня молодая женщина обратилась к знакомому сотруднику ГИБДД. За решение вопроса дама заплатила 60 000 рублей. Какого же было удивление автолюбительница, когда в конце марта мировой суд постановил лишить ее прав на полтора года, да еще и заплатить штраф в 30 000 рублей. При этом деньги знакомый лейтенант полиции решил не возвращать. Обманутая нарушительница решила покаяться полиции заодно и наказать знакомого проныру.

Во время предварительной проверки специалисты оперативно-разыскной части (собственной безопасности) приморского УМВД узрели в подобном проступке сотрудника мошенничество. Инспектор, который работает в органах с 2016 года, отрицать должностное преступление не стал. В итоге 31-летний представитель закона вскоре может сам оказаться на скамье подсудимых. Материалы дела уже переданы в следственный комитет Приморья для принятия процессуального решения. Вот так одно нарушение потянуло за собой целую череду неурядиц для всех.

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