СК Приморья возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек после падения машины с моста – водолазы нашли авто

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек при падении моста в районе села Нововарваровка.18 апреля вечером машина, в которой находились шесть человек, выехала на мост через реку Арсеньевка. В итоге авто рухнуло в воду, а сам мост разрушился. Трем девушкам удалось выбраться, еще две жительницы Владивостока и мужчина-водитель остались в салоне и ушли на дно.

- По версии следствия, водитель автомобиля по неосторожности, рассчитывая проехать на другой берег реки Арсеньевка, выехал с проселочной дороги на деревянный мост, установленный через реку в районе села Нововарваровка Анучинского района, - сообщает полковник юстиции Аврора Римская, старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю по взаимодействию со СМИ. - Двигаясь по мосту, водитель не справился с управлением транспортного средства. В результате чего совершил опрокидывание автомобиля в воду. Вследствие этого три человека, находящиеся в автомобиле, утонули.

Как сообщают в ведомстве, уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

- Мы прошлись магнитом под мостом, он отреагировал. Мы полагаем, что там находится машина. Вода мутная, поэтому водолазы не могут ее увидеть. Да и течение здесь неслабое. Сегодня прибудет техника, с которой мы сможем поднять авто со дна реки, - рассказал корреспонденту «КП-Владивосток» Александр Пак, начальник поисково-спасательного отряда краевой поисково-спасательной службы.

Расследование уголовного дела продолжается. Задача спасателей – найти тела всех погибших.

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