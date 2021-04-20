«Разодрали и сожрали на глазах». Стаи бездомных собак держат в ужасе жителей Владивостока

Бездомные собаки стали настоящей бедой в городе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Безнадзорные животные остаются бичом современного общества, и Владивосток, к сожалению, в этом плане не исключение. Расплодившиеся псы держат в страхе жителей города. В социальных сетях ежедневно появляется информация об агрессивных стаях в том или ином районе, однако контролировать растущую популяцию четвероногих попросту некому. В городе до сих пор нет муниципальной службы, которая будет заниматься отловом и стерилизацией собак.

Очередной крик о помощи поступил в редакцию «КП-Владивосток» из Ленинского района Владивостока. Как уверяют жители нового микрорайона «Зеленый угол», агрессивные псы бегают стаями по округе, а в вечернее время собираются около детского садика, который сейчас строят на Нейбута.

– Сбиваются в стаи, лают, пытаются ухватить за ноги. Вечером приезжаешь и думаешь успеешь дойти до подъезда или нет..., – поделился обеспокоенный житель района.

На днях прямо на глазах у горожан развернулась настоящая бойня. Взрослые собаки напали на слабого щенка.

Как оказалась, каннибализм среди псов – отнюдь не редкое явление.

– Стая собак разорвала небольшую собаку и съела. Выглядело ужасно. Теперь боюсь ходить по району вечером. Шилкинская, 21. Все произошло прямо под окнами, – рассказала о недавнем происшествии жительница Ленинского района Владивостока.

На агрессивных псов неоднократно жаловались и жители улицы Адмирала Юмашева. По словам горожан, собаки кидаются людей, не дают проходу школьникам. А на проспекте Красного Знамени, 133/2 и 133/3, собаки поселились на косогоре между домами. В стаи помимо нескольких взрослых псов подрастают щенки. Животные лают и кидаются на прохожих.

– Пройти страшно, дети гуляют, мамочки с колясками, уже боязно за свою жизнь, за детей тем более. Спать с открытыми окнами невозможно. Люди готовы пойти на отчаянные поступки, убить … без права на жизнь. Приюты переполнены. Как быть и, что делать, мы не знаем. Помогите решить проблему и куда-то их определить, – взывают приморцы в социальных сетях.

Проблема во Владивостоке – действительно острая, впрочем, как и в других городах Приморья. «КП» неоднократно писала о нападении собак на людей, однако решить животрепещущий вопрос в корне пока не удается. За последние 5 лет в столице Приморского края 17 раз проходили аукционы по поиску организации, которая возьмет на себя обязанности по отлову собак. Желающих не нашлось из-за слишком низкой цены и жестких требований к подрядчикам по условиям содержания животных. Краевая прокуратура намерена через суд добиться от властей организации отлова безнадзорных животных. Пока же жалобы на агрессивных животных принимает муниципальное бюджетное учреждение «Содержание городских территорий».

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