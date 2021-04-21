«Напали и избили»: СК проверяет школу, чьи ученики жестоко расправились с семиклассником по «приказу» девочек во Владивостоке

Следователи выяснят, как руководство школы допустило избиение своего ученика. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Следственный комитет начал проверку по статье «Халатность» после того, как трое девятиклассников жестоко избили 13-летнего мальчика во Владивостоке. Напомним, что началось все с конфликта между двумя девочками и подростком. В итоге школьницы пожаловались ребятам постарше – ученикам 9 класса этой же школы. По словам родителей, школьницы давно провоцируют ссоры и издеваются над сверстниками, только на этот раз все зашло слишком далеко.

- Предварительно установлено, что 14 апреля 2021 года в городе Владивостоке трое учеников 2005 и 2006 года рождения, действуя группой лиц, из личных неприязненных отношений напали на сверстника и избили его. Все они являются учениками одной из школ города Владивостока, - сообщает полковник юстиции Аврора Римская, старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю по взаимодействию со СМИ.

Мама мальчика сама обратилась в полицию и рассказала о том, что ее сына избили школьники. В результате ребенок оказался в больнице. Врачи диагностировали у него перелом скуловой кости. Как рассказала в интервью с «КП-Владивосток» мама семиклассника, планировалась серьезная операция. После нее школьнику потребуется восстановление, сколько оно продлится – пока неизвестно.

Стоит отметить, что следователи проверяют не только историю с самим избиением, но и школу, так как образовательное учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье учеников при освоении образовательной программы.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки следователем будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц школы, в чьи обязанности входит осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, - отметила Аврора Римская. - Также будет проверяться обеспечение безопасности во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В ведомстве отмечают, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Напомним, что раннее маму одного из драчунов уже привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Полиция выяснила, что другой участник конфликта уже состоит на учете в ПДН. Тем не менее, открытым остается вопрос, грозит ли что-то серьезное тем, кто так активно размахивал кулаками? А девочкам, которые, как говорят родители, терроризируют сверстников и провоцируют серьезные конфликты? Варианты исхода этой истории «Комсомолке» рассказал адвокат Алексей Ананьев.

- Ситуация может развернуться в двух направлениях: либо экспертиза покажет, что ребенку причинили среднюю степень вреда здоровью, либо тяжкую. Это две разные статьи уголовного кодекса. В данном случае вполне возможно привлечение к уголовной ответственности. В рамках уголовного дела может быть применена мера пресечения, но здесь я не думаю, что в отношении несовершеннолетних будет применена такая мера пресечения как заключение под стражу. Как правило, в отношении несовершеннолетних применяются менее строгие меры: подписка о невыезде или надлежащее поведение. Для того, чтобы поместить подростка в реабилитационный центр не достаточно разового проступка такой категории. Мальчики вступились за девочек в силу своего возрастного мышления. Такие ситуации происходят повсеместно. Это не говорит о неадекватном поведении несовершеннолетних. Зачастую в реабилитационный центр помещают не социализированных детей. Я думаю, в случае с мальчикам сработают профилактика и меры уголовно-правового воздействия. Если подростки до 18 лет в последующем по приговору будет привлечены к уголовной ответственности, у них не будет, как таковой, судимости. После совершеннолетия их никто не сможет попрекнуть в том, что они ранее были судимы. Они будут считаться несудимыми. Преступление может лишь характеризовать их как личностей. Что касается девочек, все зависит от того, как они спровоцировали мальчиков к драке. В практике есть случаи, когда девушка спровоцировала сексуальное преступление, и ее признали соучастницей. Есть даже специальная статья «Подстрекательство к совершению преступления». Попадут ли эти девочки под такую статью – покажет следствие.

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