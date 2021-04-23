«Довели до истощения, обокрали и бросили»: против сыновей 89-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны возбудили дело в Приморье

Сыновья не ухаживали за ней и довели до истощения. Фото: принтскрин видео.

Следственный комитете возбудил уголовное дело против двух сыновей (1960 и 1962 года рождения) вдовы ветерана Великой Отечественной войны. Мужчин обвиняют по статьям: «Оставление в опасности» и «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере». Речь пойдет о 89-летней женщине, которую нашли в селе Прохладное. Там она, будучи в крайне тяжелом состоянии, пыталась не жить, а выживать. Однако история оказалась куда более трагичной.

- По версии следствия, вдова участника Великой Отечественной Войны - 89-летняя пенсионерка проживала совместно с двумя совершеннолетними сыновьями в антисанитарных и опасных для ее жизни условиях, - сообщает полковник юстиции Аврора Римская, старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю по взаимодействию со СМИ. - В силу возраста, наличия инвалидности и заболеваний женщина не могла самостоятельно передвигаться, разговаривать, обеспечивать свои естественные потребности, в том числе в питании, осуществлять уход за собой и обратиться за медицинской помощью, то есть находилась в беспомощном состоянии и нуждалась в постоянном уходе и наблюдении.

К несчастью, сыновья вдовы ветерана оказались лишены моральных устоев и, не имея источника дохода, решились на страшное. Мало того, что они оставили мать без медицинской и социальной помощи, не обеспечили должным лечением, питанием и уходом, так еще и обокрали. Сыновья женщины похитили у нее пенсионные надбавки и социальные выплаты, которые ей причитались за период с 01.01.2020 по 17.04.2021 года. За этот год они украли у матери не меньше 381 тысячи рублей.

Как отмечают в СУСК, сейчас оба сына задержаны. Вскоре будет принято решение по избранию в их отношении меры пресечения - заключения под стражу.

Напомним, что после публикации в сети про вдову ветерана Великой Отечественной войны и тех условий, в которых ее бросили, пенсионерку госпитализировали в больницу. Врачи сказали, что женщина крайне истощена и нуждается в уходе. К счастью, сейчас она под пристальным наблюдением медиков. Вместе с тем расследование уголовного дела продолжается.

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