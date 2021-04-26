Майские праздники 2021 во Владивостоке: куда сходить, где отдохнуть

Масштабные праздничные мероприятия запланированы во Владивостоке. Фото: Милана СОКОЛ

В преддверии майских праздников 2021 во Владивостоке, которые в этом году продлились благодаря указу президента России Владимира Путина, «Комсомолка» рассказывает, какие мероприятия запланированы в городе.

Отмена Первомайского шествия – не повод унывать и просидеть все выходные дома. Если праздник всех трудящихся в столице Приморского края отметить с размахом не получится из-за сложной эпидобстановки, то к 9 мая власти подготовили обширную развлекательную программу, с соблюдением мер безопасности.

Праздничные мероприятия ко Дню победы в дальневосточной столице стартуют 5 мая. Как рассказали «КП-Владивосток» в пресс-службе администрации города, концертная программа запланирована в разных районах.

5 мая программу «Как хорошо на свете без войны» (0+) смогут увидеть все желающие на Черемуховой, 3. Сбор гостей в 15:00.

В 15:00 в другом районе города состоится военно-спортивная игра «Это наша Победа» (0+). Площадка для активного время провождения расположится в детском парке «Солнышко», на Бородинской, 15б.

В 15:00 на уличной площадке театрального корпуса Дворца детского творчества на Океанском проспекте, 43, также состоится концертно-праздничная программа «И снова май, цветы, салют» (0+).

6 мая праздничная программа «Салют Победы» (0+) начнется в 10:00, возле ДЮЦ «Творчество» на улице Тунгусская, 24.

В полдень торжественная акция «Как хорошо на свете без войны» (0+) пройдет на площадке у кинотеатра «Нептун» на Русской, 41.

В 13:00 праздничную программу «Победный май» (0+) увидят гости парка Победы на проспекте 100-летия Владивостока, 103а.

Завершатся мероприятия 6 мая в 16:00 праздничным концертом (0+) с участием представителей Совета ветеранов Первореченского района у памятника Дмитрию Карбышеву на Волгоградской.

7 мая в 11:00 в поселке Трудовое в сквере на Лермонтова, 81, пройдет праздничный концерт «Не забудем мы подвиг великий» (0+).

Масштабная программа «Спасибо вам, ваш подвиг вечен!» (0+) запланирована в этот же день в сквере Владивостокского дворца культуры железнодорожников на Партизанском проспект, 62а. В 13:00 здесь начнется патриотический квест, мастер-классы и выставка изделий декоративно-прикладного творчества, праздничный концерт, показательные выступления от Приморского краевого клуба служебного собаководства ДОСААФ, а также военно-патриотическая интерактивная программа для детей «Поезд Победы».

8 мая в 10:00 в Адмиральском сквере на Светланской, 48, состоится фестиваль прикладного искусства. В 12:00 здесь же пройдет концерт творческих коллективов «Звенит Победой май цветущий» (0+). А в 13:00 для собравшихся выступит ансамбль песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю с программой «Победы радостные звуки» (0+).

В 12:00 на площадке в районе Окатовой, 19, состоится концерт (0+) с участием танцевальных коллективов.

В 12:00 в сквере Надибаидзе на улице Калинина, 230, гости увидят праздничную программу «Как хорошо на свете без войны» (0+).

В 12:00 на площадке в районе Анны Щетининой, 9, пройдет праздничное мероприятие «Спасибо вам, ваш подвиг вечен!» (0+). Здесь запланированы военно-патриотический квест, мастер-классы и выставка изделий декоративно-прикладного творчества. В 14:00 жителей Снеговой Пади ждут показательные выступления от Приморского краевого клуба служебного собаководства ДОСААФ и военно-патриотическая интерактивная программа для детей.

В 13:00 на площадке в районе поселка Подножье, 30, пройдет праздничная программа «Как хорошо на свете без войны» (0+).

9 мая в 10:00 в центре Владивостока состоится традиционный Парад Победы, правда без шествия «Бессмертного полка». Ограничения связаны с коронавирусом.

Из-за подготовки главной площади города к установке сухого фонтана, основные интерактивные площадки и праздничные зоны развернутся на Спортивной набережной города. В 11:00 начнется концертная программа «Без срока давности» (0+);

В 13:00 горожане увидят концерт «О героях былых времен» (0+);

В 18:00 начнется реконструкция городской атмосферы Дня Победы 1945 года в рамках арт-проекта «Рио-Рита - радость Победы!»;

В 20:00 стартует вечерний концерт «Славе не меркнуть!» (0+);

В 21:00 состоится долгожданное выступление группы «Мираж».

Праздничная программа в День победы запланирована во всех районах Владивостока.

Так, в 11:30 в Пушкинском сквере на Пушкинской, 2, запланирована историческая реконструкция «День Победы».

В 12:00 в Адмиральский сквере на Светланской, 48, ветеранов Великой Отечественной войны угостят солдатской кашей. Виновники торжества также смогут увидеть военно-патриотическую интерактивную выставку и концертную программу.

В 12:00 в сквере Невельского на Светланская, 56, пройдет всероссийская акция «Рекорд Победы» а также начнут работу локальные тематические спортивные площадки.

В 12:00 на площадке у Центра детского развития и творчества «Геометрики» по адресу проспект 100-летия Владивостока, 32в, стартует интерактивная программа для детей и подростков «Пусть всегда будет солнце» (0+), тематические мастер-классы и военно-патриотический квест.

В 13:00 в Театральном сквере у памятника В. Высоцкому пройдет фестиваль «Приморские струны» (0+).

В 14:00 на площадке в районе улицы Ильичева, 15, пройдет тематическое мероприятие «Минувших лет святая память…» (0+), состоится торжественный концерт творческих коллективов города (0+) и реконструкция военных событий участниками исторического клуба «Владкамрад». Также гостей ждут выступления клуба служебного собаководства ДОСААФ, мастер-классы и выставка изделий декоративно-прикладного творчества. В 16:00 на Ильичева начнется тематическая танцевально-развлекательная программа «Танцплощадка молодости нашей» и мастер-классы от Школы вальса имени Евгении Куницкой.

По доброй традиции все праздничные мероприятия в городе завершатся праздничным фейерверком. В 22:00 салют одновременно запустят на Спортивной набережной, мысе Боброва в районе Западной, 29а; острове Русский в поселке Подножье; в поселке Трудовое на Лермонтова, 81; на острове Попова с улицы Бассейновая, 14, а также в поселке Береговое на Строительной, 5.

Специалисты администрации Владивостока отмечают, что в праздничной программе еще возможны изменения. О корректировках будет сообщаться дополнительно.

ПО ТЕМЕ

«Музыка нас связала»: в День победы во Владивостоке выступит группа «Мираж»

Об этом рассказал в своем Инстаграме мэр города Олег Гуменюк (подробнее...)

Во Владивостоке отменили Первомайское шествие-2021, пасхальный Крестный ход и шествие Бессмертного полка

А вот Парад Победы и праздничный концерт на 9 Мая с участием группы "Мираж" все же состоится (подробнее...)