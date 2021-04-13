Стало известно, что за таинственный туннель разрыли строители на главной площади Владивостока

Во время земельных работ строители наткнулись на туннель Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Во время строительных работ на площади Борцов Революции во Владивостоке, специалисты наткнулись на неожиданную находку. Подготавливая котлован для будущего «сухого» фонтана строители обнаружили старинный туннель, который ведет в сторону ГУМа. «КП-Владивосток» пообщалась с экспертами и выяснила, стоит ли искать золото в дореволюционном подземелье?

– Вероятнее всего, это сточный дренажный коллектор дореволюционного периода, судя по исполнению и обделке (горный термин) стен. По всем признакам, это именно система сточной канализации, ливневая. Такие каменно-бутовые туннели есть на Эгершельде, на Первой речке и на Дальпрессе. Недавно на подобную дренажную систему наткнулись строители жилого комплекса на Нейбута. Единственное, она была еще большей протяженности и там сохранилась очень красивая кованная решетка начала прошлого века, – поделился председатель Владивостокского дигерр-клуба Артур Романенко.

Председатель Владивостокского диггер-клуба. Фото: из личного архива Артура Романенко

На месте Дальрыбвтуза ранее стояли мастерские, в том месте, где сейчас стоит ТЦ «Центральный» тоже возвышался комплекс зданий, а неподалеку располагался торговый дом «Кунст и Алберс», известный нам как ГУМ. Словом, коллектор здесь был крайне необходим.

– Никакой конспирологии здесь нет, это не туннель НКВД. И быть секретным выходом в сторону моря, с которой как раз предполагается атака – нецелесообразно. Искать золото Колчака здесь тоже бесполезно, – с юмором отметил опытный диггер.

На дне котлована оказался вход в подземелье Фото: Алексей САМУСЬКОВ

По словам специалиста, туннель скорее всего, не имеет какого-то юридического статуса, а, чтобы обосновать его историко-культурное значение необходима довольно экспертиза. Процедура довольно дорогостоящая, и вряд ли найдется какой-то меценат, желающий ее организовать. Поэтому экскурсовод и знаток городских подземелий уверен, что находку нужно просто тщательно обследовать, возможно внутри найдутся действительно ценные исторические предметы.

С мнением председателя диггер-клуба согласен и директор Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Виктор Шалай.

– С высочайшей долей вероятности, это часть дренажной системы водоотведения. Упоминания о подобных сооружениях под землей в сторону улицы Адмирала Фокина и «Миллионки» звучали неоднократно. Но в новейшей истории (после строительства подземных переходов на улице Светланской и появления площади, в том виде, котором мы ее знаем), это, пожалуй, первый прецедент подобной находки. Это часть инженерных систем старого города, она довольно обширная, нужно хотя бы пройти и сделать первичное обследование, чтобы убедиться, что там нет ничего представляющего историческую ценность. При всем уважении к строителям, считаем справедливым остановить работы хотя бы на один день, чтобы допустить работников музея для освидетельствования. Нужны именно квалифицированные специалисты – музейщики, археологи, эксперты по работе с наследием, – отметил Виктор Шалай.

директор Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Виктор Шалай Фото: Милана СОКОЛ

Специалист уверен, что туннель, который довольно хорошо сохранился, необходимо правильно законсервировать, ведь это часть истории.

О необычной находке высказался и председатель Приморского краевого отделения Русского географического общества – Общества изучения Амурского края Алексей Буяков.

– Площадь насыпная. Если копнули глубоко, то это может быть только система ливнеотводов. Никакого потайного хода быть там просто не может. Площадь формировалась в 1959-1960 годы, когда поставили там памятник. Если смотреть в сторону моря, то справа стоял цирк шапито, там вода постоянно заливала, – прокомментировал «Комсомолке» Алексей Михайлович.

председатель Приморского краевого отделения Русского географического общества – Общества изучения Амурского края Алексей Буяков Фото: Сергей БАЛАНОВ

Напомним, местные власти планируют облагородить центральную площадь Владивостока. Уже к осени здесь должен появиться «сухой» фонтан, работающий в нескольких режимах, лавочки, аллея и видовая площадка. Пока же строители разрыли масштабный котлован. Кстати, на данный момент тяжелой техники на участке не видно, не исключено, что работы приостановили из-за необычной находки. В администрации Владивостока корреспондента заверили, что планируют обследовать туннель по всем правилам.

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