«Главное не победа, а … проигрыш»: парень из Владивостока наконец-то смог покинуть песенный конкурс в Китае

Влад заявлял, что никогда не был в Москве, но это не помешало фанатам сделать подобный стенд. Фото: скриншот из Твиттера фанатов Влада-Лелуша

За китайским шоу «Лагерь талантов» (Produce Camp 2021) напряженно следили не только фанаты азиатской поп-музыки, но и россияне. А все потому, что приморец, выпускник ДВФУ во Владивостоке, Владислав Иванов, приехав туда переводчиком, неожиданно стал участником конкурса. И все было бы замечательно: райский остров Хайнань, китайские Гавайи, гонорар, известность, если бы не трехмесячное отсутствие связи с внешним миром, упорные тренировки и выступления под камерами по 20 часов в день. Прервать порочный круг Влад, ожидавший выбывания после первого же отбора, не мог, ведь за уход из проекта ему грозила неподъемная неустойка. Однако теперь Лелуш свободен, и впервые за шоу фанаты увидели его улыбку.

В китайском аналоге Твиттера Лелуш заявил, что закончил работу и "счастлив". Фото: скриншот официальной страницы Лелуша в Weibo.

Узнав о том, что он не проходит в интернациональную мужскую поп-группу по итогам финального голосования, Влад не только не расстроился, но и радостно вылетел со сцены за кулисы. «Вылетел из шоу и из зала», «Главное не победа, а проигрыш», — шутят русские фанаты в соцсетях.

Впервые за все время Влад сам отметился онлайн. Все посты за него раньше писали организаторы шоу. Молодой человек поблагодарил в Инстаграм фанатов и просто неравнодушных людей за поддержку. Свою признательность юноша выразил на трех языках: на китайском, английском и русском, добавив, что у него «все норм». В китайском аналоге Твиттера он написал, что «наконец закончил работу» и «счастлив». Видимо, в данный момент Лелуш, назвавшийся так в честь героя анимэ, наслаждается заслуженным отдыхом.

На трех языках артист поблагодарил за поддержу и добавил, что у него все хорошо. Фото: скриншот истории Владислава Иванова в Инстаграм (bogatcio)

Ранее «КП» писала о том, что загадочный русский парень без слуха и голоса оказался интеллектуалом: выпускником престижной двухдипломной программы ДВФУ и Мэрилендского университета по мировой экономике, а также аспирантуры в университете Ляонин. В будущем Владислав мечтает создавать одежду в русском стиле под собственным брендом, в чем приобретенная на шоу слава должна ему помочь.

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