«Брутал с лапками»: рыжий кот Симба в крошечном шлеме стал звездой открытия байкерского сезона во Владивостоке

Симба и его новый образ снова покоряют сердца. Фото: instagram/primfrog77

24 апреля во Владивостоке процент концентрации кожи, брутальности и рева мотоциклов на один квадратный метр был запредельно высок. А все дело в том, что в дальневосточной столице торжественно открыли байкерский сезон. На набережной Цесаревича в это день собралось более тысячи человек. Кстати, многие мотоциклисты прибыли в дальневосточную столицу из других регионов.

И вот в этом изобилии тестостерона выделялся явный лидер по вниманию. Чтобы завоевать сердца девушек, ему даже не понадобился железный конь. Только лапки. Только «хардкор». Речь о небезызвестном во Владивостоке коте Симбе. О нем заговорили далеко за пределами Приморья после фотосессии, в которой он предстал в образе рыбака в крошечной шапке-ушанке. Пользователи сети были в умилительном восторге и просили больше снимков, больше Симбы. Запрос не заставил себя долго ждать, и теперь он едва ли не главная рыжая фотомодель во Владивостоке.

Крошечная каска и черная курточка сделали свое. Фото: instagram/primfrog77

Очередной фурор Симба произвел на открытии байкерского сезона. Эти лапки в тандеме с маленьким шлемом и дерзкой черной курткой не смогли оставить никого равнодушным. Около рыжего похитителя сердец в тот день собрались десятки людей. Они хотели не только потискать рыжего брутала, но и сделать вместе с ним памятное фото.

Появление Симбы на открытие байкерского сезона вызвало фурор. Фото: instagram/primfrog77

Образ у рыжего брутала получился крайне серьезный. Фото: instagram/primfrog77

Те, кто не присутствовал на открытии байкерского сезона, увидели дерзкого Симбу в сети. Многие не смогли оставить снимки без внимания.

«Мото-Симба! Его любят все».

«Ооо! Великолепный Симба. Как же ему идет касочка такого маленького размера. На мото отлично смотрится!»

«Самый главный байкер Приморья! В собственном шлеме»

«А Симба дамский угодник. Такой серцеед прекрасный»

«Брутал с лапками»

Особенно рады были появлению рыжего кота девушки. Фото: instagram/primfrog77

Желающих сделать памятные снимки с рыжим байкером было предостаточно. Фото: instagram/primfrog77

Фотографии Симбы с открытия байкерского сезона уже собрали тысячи лайков и десятки комментариев. Теперь все с нетерпением ждут, когда рыжий кот удивит жителей Приморья новым образом.

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