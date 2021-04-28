Стало известно, когда вернется пешеходное движение на Золотой мост

Вопрос, а не вернется ли пешеходное движение на Золотой мост, все еще животрепещущий. Фото: архив "КП". Фото: Игорь НОВИКОВ

Золотой мост, связывающий центр Владивостока и Первомайский район — долгожданное решение проблемы ежедневных пробок. Ровно три года после открытия он был доступен для пешеходов с 7 до 21 часа при ветре до 25 м/с. Однако в 2015 году приказ департамента дорожного хозяйства края, разрешающий проход по объекту, краевой суд признал недействительным, решение подтвердил и Верховный Суд России. Но вопросы, когда же вернут возможность прогуляться по мосту или обойти пробки пешком, и почему «раньше было можно, а сейчас нельзя», не оставляют в покое жителей и гостей приморской столицы.

За комментарием «КП» обратилась к Виталию Пехота, директору Приморского филиала ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта России». Структура, которая в числе прочих важных для страны и края морских портов, туннелей, аэропортов, мостов, защищает также и Золотой мост, и людей во время передвижения по нему. Предвосхитив наш вопрос, о чем же могут ностальгировать владивостокцы касательно защищаемых ведомством объектов, Виталий Борисович пояснил «КП»:

— Есть особо важные уникальные объекты, для них вводятся определенные правила, их эксплуатации, в том числе. Каких-то других на сегодняшний день решений нет. Не надо углубляться в историю. Есть соответствующее решение, оно не противоречит законодательству и, наоборот, соответствует действующим нормам, и оно обязательно для исполнения всеми.

Владивостокцы с ностальгией вспоминают времена, когда по одной из главных достопримечательностей, наследию саммита АТЭС-2012, проходили первомайские демонстрации, эстафеты, фотосъемки, флешмобы, снимали клипы… При этом, мало кто вспоминает трагические случаи, которых, слава Богу, были единицы. Правда, когда речь идет о человеческой жизни, важна каждая.

Дело в том, что мост через бухту Золотой рог не был спроектирован как пешеходный, и горожане пользовались достаточно узким технологическим проходом в 75 сантиметров, где даже разойтись было трудно. И немудрено, ведь он был предназначен только для специалистов. Подобные прогулки могли закончиться печально, учитывая то, что высота моста более 220 метров, а специальных заграждений нет. Это создавало угрозу жизни неопределенному количеству людей, а потому в настоящее время пешеходное движение и остановка транспорта на мосту запрещены.

Единственная возможность прогуляться по мосту — поучаствовать в ежегодном марафоне "Мосты Владивостока", в этом году он запланирован на 25 сентября 2021 года.

Справка

Под защитой и охраной Приморского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» находятся стратегически важные объекты транспортной инфраструктуры Дальнего Востока.

Ежедневно около 1,3 тыс. сотрудников госпредприятия на 101 объекте обеспечивают транспортную безопасность в ЧАО, Сахалинской и Амурской областях, Камчатском, Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях, а также Республике Саха (Якутия) и Бурятии.

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