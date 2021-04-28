Фатальный отдых. В Приморье осудили работника аттракциона, по вине которого во время парасейлинга разбилась пара

Отдых мужчины и женщины обернулся настоящей трагедией. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хасанский районный суд вынес приговор по резонансному уголовному дело, которое возбудили в отношении приморца. Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности двум лицам.

- Судом установлено, что в июле 2018 года двое отдыхающих оплатили полет на парашюте над морем. Из-за отсутствия фиксации к страховочному жилету и подвесной системе парашюта потерпевшие упали с высоты, ударились о поверхность воды, - сообщает Виолетта Дорожкина, руководитель пресс-службы прокуратуры Приморского края.

Напомним, что случилось все в Андреевке. Там мужчина и женщина, которые являлись бизнес-партнерами, проводили совместный отдых. Полет на парашюте им обошелся в 2500 рублей. Тогда еще никто не мог предположить, что закончится все трагедией.

После того, как работник морского аттракциона заметил, что все пошло не по плану, и ситуация явно вышла за пределы штатной ситуации, попытался помочь паре. Мужчина вытащил обоих из воды на лодку и доставил на берег, но падение с высоты 50 метров оказалось для отдыхающих фатальным. От полученных травм пара скончалась на месте.

- Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, с учетом полного признания вины, наличия смягчающих обстоятельств, в том числе выплаты 500 тысяч рублей родственникам погибших, суд назначил ему за содеянное наказание в виде условного лишения свободы сроком на 3 года, – сообщают в прокуратуре Приморья

В ведомстве отмечают, что приговор суда пока нее вступил в законную силу.

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