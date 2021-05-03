«Родные не сдаются»: волонтеры до сих пор ищут водителя Lexus, который рухнул с моста в Приморье

Водитель Lexus 570 даже не подозревал, чем обернется поездка на базу отдыха. Фото: instagram.com/primpoisk25

На официальной страницы «ПримПоиска» на днях появилась ориентировка о поиске молодого парня. Волонтеры сообщили, что пропал он в середине апреля, когда выехал из Владивостока на базу отдыха в Анучинский район. Последний раз его видели в местном магазине, а после он отправился на мост через реку Арсеньевка – ту самую, в которую еще в ночь с 18 на 19 апреля рухнул дорогой Lexus 570 с красивыми как на подбор пассажирками. В том, что это и есть водитель элитной иномарки, сомнений нет. Эту информацию подтвердили и сами волонтеры.

Буквально сутки назад на странице «ПримПоиска» в Инстаграм появилась фотография молодого человека. Надпись под фото гласила, что Буквецкий Андрей Андреевич 1993 года рождения пропал 18 апреля.

- Выехал из Владивостока в село Нововарваровка на базу отдыха, Анучинский район. Последний раз видели в селе Нововарваровка в продуктовом магазине «Глория» в 21:05. Направился на авто на мост реки Арсеньевка, - говорится в сообщении.

В тот злополучный день парень был одет в белую футболку, красную кепку, синие джинсы и чёрные кроссовки.

Примечательно, что именно тогда, в ночь с 18 на 19 апреля, в Анучинском районе произошло страшное ЧП – с моста рухнула машина, в которой находились шесть человек, включая водителя. Трем девушкам удалось выбраться из затонувшего джипа, еще одну без признаков жизни спасатели достали из воды чуть позже вместе с иномаркой. Тело пятой пассажирки не найдено до сих пор. Водитель джипа тоже исчез в неизвестном направлении. Пропавший 28-летний парень, ориентировка на которого появилась на странице «ПримПоиска» накануне в Инстаграм, и есть тот самый водитель Lexus 570. Информацию об этом подтвердили сами волонтеры.

Двое девушек и один молодой человек считаются пропавшими. Фото: предоставлено краевыми спасателями.

Подключились к трагедии и волонтеры – к ним обратились родные и близкие пропавшего Андрея. Вместе они обследовали уже около 30 километров реки и берега.Спасатели прочесывали реку и прилегающие берега почти восемь суток. За это время специалисты исследовали более 150 километров, но обнаружить водителя и последнюю из пассажирок им так и не удалось. 26 апреля поиски официально прекратились. Дальше искать предстояло сотрудникам правоохранительных органов.

- Вчера повторно 14 км прошли родственники, знакомые и наши ребята, - сообщили волонтеры.

Вместе с парнем добровольцы занимаются и поисками пассажирки. Ориентировки на нее нет – пока родные не готовы открыто публиковать информацию о ней в соцсетях.

Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек при падении самодельного деревянного моста в районе села Нововарваровка. 18 апреля вечером машина, в которой находились шесть человек, выехала на мост через реку Арсеньевка. В итоге авто рухнуло в воду, а сам мост разрушился. Трем девушкам удалось выбраться, еще две жительницы Владивостока и мужчина-водитель остались в салоне и ушли на дно.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам Фото: СУ СК России по Приморскому краю

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