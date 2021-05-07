Скандально известный блогер из Владивостока продал кожу под рекламу

Молодой человек прославился в сети благодаря скандальным выходкам. Фото: www.instagram.com/onokonda.

Весьма необычный способ прославиться выбрал начинающий блогер из Владивостока, продав кожу на шее под рекламу. Парень, известный в сети благодаря эпатажным выходкам, снова решил удивить общественность. Егор, более известный как onokonda набил татуировку с аккаунтами 9 человек.

Точную стоимость рекламы блогер не называет. Фото: Егор Онопко (оnоkonda).

Хайп и возможность подзаработать – в этой истории превзошли здравый смысл. Как уверяет парень, клиентов долго искать не пришлось.

– Открыл продажи в сторис в инстаграме буквально на один день, с вопросом, кто готов купить пожизненную рекламу на живом человеке? Желающие нашлись быстро. Для рекламы специально выбрал наиболее открытое место – шею. Стоимость 1 ника варьировалась от 100 000 рублей, – поделился с «КП-Владивосток» Егор.

Рекламодателями стали пользователи сети из разных стран. Места на шее жителя Владивостока, в том числе, купили блогеры из Беларусии и Украины. Хоть подобная выходка парня и находится на грани понимания, стоит отметить, что такая практика в сети – не единичный случай и оnokonda далеко не первый, кто продает собственную кожу.

В Приморье парень прославился после прогулки по главной набережной Владивостока с девушками на поводках и жарких танцев на детской площадке. Количество подписчиков на личной страничке любителя хайпа пока не позволяет ему полностью зарабатывать на блогерстве. Поэтому Егор также занимается поиском клиентов и продвижением их брендов по всему СНГ.

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