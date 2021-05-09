В Приморье неизвестные затушили Вечный огонь монетками

Огонь потух из-за монет. Фото: instagram.com/artem.news.plus

Не везет городу Артему с Вечными огнями. Сегодня, 9 мая, посетители памятника-мемориала артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, заметили, что Вечный огонь снова не горит.

«Только газ выходит! Позорище!», - возмутились артемовцы.

Фотографию потухшего огня опубликовал один из популярных городских пабликов в Инстаграме.

Власти отреагировали очень быстро.

«Как сообщили специалисты администрации Артема, причиной кратковременного отсутствия пламени на мемориале Вечного Огня стали монеты, брошенные неизвестными лицами в чашу сегодня, 9 мая. Специалисты экстренно очистили забитые элементы и вернули горение пламени», - сообщили в администрации Приморского края.

Памятник-мемориал артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Фото: instagram.com/artem.news.plus

Чиновники напомнили, что бросать посторонние предметы и мусор в чашу, где горит пламя, недопустимо. Если вы стали свидетелем подобных действий в отношении памятников культурного наследия просьба для их пресечения обращаться в ЕДДС 112 или полицию.

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