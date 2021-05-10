Мой лес – мои правила. Автолюбители снова встретили тигра на дороге в Приморье

Фото: архив Сихотэ-Алинского заповедника.

Очередная встреча тигра и людей произошла на дороге в Приморье. Где конкретно хищник попался на глаза проезжающим мимо автомобилистам – неизвестно. А если быть точнее, то местоположение намеренно скрывают сотрудники центра «Амурский тигр».

Все случилось в одном из центральных районов Приморского края – более точные координаты сотрудники «Амурского тигра» не называют в целях безопасности дикого животного. По дороге двигался лесовоз, как вдруг кто-то из экипажа габаритного авто приметил в кустах крупного хищника. Царь тайги вел себя спокойно: вальяжно и расслаблено чесался, зевал и облизывался.

- Полосатый красовался как мог. В общем, мой лес — мои правила, - рассказали на странице в Инстаграм сотрудники центра.

Невольные зрители такого «шоу» незамедлительно воспользовались случаем и сняли хищника на видео, стараясь не тревожить тигра, а после – продолжили движение по маршруту.

Видеоролик уже успел облететь местные социальные сети и вызвать массу восторженных комментариев. Вот, например, один из них.

- Какой красавец. Это достояние Дальнего Востока и России. Его нужно охранять как «зеницу ока», - пишет жительница Приморья.

Напомним, что Амурский тигр – самая крупная кошка на Земле – сохранился практически только в России в Приморском и Хабаровском краях. Амурский тигр занесен в Красную книгу РФ, добывание и отлов тигра запрещены.

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