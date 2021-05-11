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Происшествия11 мая 2021 8:33

СК назвал три возможные причины крушения вертолета Ми-2, погубившего двух человек на Камчатке

Уже изъяты образцы топлива и документация, которые сохранились после авиапроисшествия
Кристина ГРИНКристина ГРИН
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Судя по кадрам, от вертолета после катастрофы остались лишь обгоревшие части.

Судя по кадрам, от вертолета после катастрофы остались лишь обгоревшие части.

Фото: ДВ СУ на транспорте

По факту крушения вертолета Ми-2 следователи Камчатки возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц». Напомним, что трагедия случилась 8 мая в 17:33 по местному времени. В это время коммерческий вертолет, принадлежащий АО «Озерновский рыбоконсервный завод № 55», вылетел по маршруту аэропорт «Кречет» - озеро «Котельное» - река Островная.

Известно, что на борту груженого судна находились два человека: пилот Александр Скворцов и бизнесмен Андрей Пятко. Ничего не предвещало беды, пока в районе озера Котельное командир не перестал выходить на связь. В той местности была оперативно организована поисково-спасательная операция, которая вскоре переквалифицировалась в просто поисковую. В труднодоступной местности пригорода Петропавловска был найден разрушенный и полностью обгоревший вертолет «Ми-2». Рядом лежали тела двух человек.

- В ходе осмотра места происшествия вертолет идентифицирован по хвостовой балке, на которой установлены элементы номера. Следствием назначены экспертные исследования, в том числе судебно-медицинские и химические экспертизы, изъяты образцы топлива, летно-техническая документация на воздушное судно, а также иные предметы и документы, допрошены специалисты, готовившие борт к вылету, и иные свидетели, проводятся иные следственные и процессуальные действия, - сообщает капитан юстиции Дарья Немцева, старший помощник руководитель Дальневосточного следственного управлении на транспорте по взаимодействию со СМИ.

Расследование уголовного дела продолжается. Рассматриваются три версии причин крушения вертолета: технические неисправности воздушного судна, ошибка пилотирования, не исключаются неблагоприятные погодные условия. Согласно данным с официального сайта МАК (Межгосударственный авиационный комитет), их специалисты к расследованию данной трагедии пока не подключались.

Ранее проверку по факту случившегося инициировали и сотрудники прокуратуры. По результатам их работы будет принято процессуальное решение.

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